Pulse Explore und Elite: Ohrhörer und PS5-Headset können vorbestellt werden

Sony startete für PlayStation-Spieler in diesem Jahr eine regelrechte Hardware-Offensive. Im Februar erschien das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2. Der November ist für die Veröffentlichung der PS5 “Slim” (vorerst in den USA) und des Streaming-Handhelds PlayStation Portal reserviert.

Der Access-Controller erscheint im Dezember. Gleiches gilt für die neuen Pulse Explore-Ohrhörer, gefolgt vom Pulse Elite-Headset im Februar 2024. Beide Audiogeräte lassen sich inzwischen vorbestellen, wie ein Blick in Richtung Amazon verdeutlicht.

Ein günstiges Unterfangen ist es nicht: Während das Pulse Elite-Headset mit 149,99 Euro zu Buche schlägt, sind es bei den Pulse Explore-Ohrhörern 219,99 Euro.

Zur Vorbestellung:

Beide Geräte werden mit einem USB-Adapter ausgeliefert, der auch einzeln zum Verkauf steht. Der Preis für den Adapter liegt bei 24,99 Euro. Er ist für die neue Übertragungstechnologie PlayStation Link vonnöten.

Die Pulse Explore-Ohrhörer erscheinen am 6. Dezember 2023. Das Pulse Elite-Headset ist am 21. Februar 2024 an der Reihe.

Integrierte Mikrofone und KI-Unterstützung

Die Ohrhörer Pulse Explore verfügen über zwei integrierte Mikrofone, die laut Sony darauf ausgelegt sind, die Stimme klar und deutlich aufzunehmen. Damit sind Nutzer in der Lage, Anrufe entgegenzunehmen und mit Teammitgliedern zu chatten. Die Ohrhörer bieten laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden. Und falls der Akku einmal zur Neige geht, sorgt das mitgelieferte Lade-Case dafür, dass weitere 10 Stunden an Nutzungszeit nachgeladen werden können.

Künstliche Intelligenz optimiert beim Pulse Elite-Headset die Geräuschunterdrückung, sodass Nutzer auch in lauteren Umgebungen kommunizieren können. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 30 Stunden angegeben.

Weitere Informationen zum Pulse Elite und Pulse Explore sind in dieser Meldung zusammengefasst.

PlayStation Portal vorbestellbar

Auch der Streaming-Handheld PlayStation Portal lässt sich weiterhin vorbestellen. Für die Hardware, zu der heute ein Unboxing-Video veröffentlicht wurde, zahlen Interessenten rund 220 Euro:

PlayStation Portal PS5-Streaming-Handheld jetzt für unter 220 Euro bestellen. Amazon Media Markt

PlayStation Portal verfügt bereits über die PlayStation Link-Technologie, sodass Pulse Explore und Pulse Elite problemlos mit dem Handheld gekoppelt werden können. Er erscheint am 15. November 2023.

Weitere Meldungen zum Thema:

Wann die in dieser Woche in den US-Handel gekommene PS5 “Slim” den deutschen Markt erreichen wird, ist weiterhin offen. Sony spricht von einer weltweiten Markteinführung in den kommenden Monaten. Bekannt ist hingegen eine neue PS5-Auslieferngszahl.

Weitere Meldungen zu Pulse Elite, Pulse Explore.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren