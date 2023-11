Alan Wake 2: Update 12 bringt weitere Performance-Verbesserungen

Vor etwas mehr als zwei Wochen ist das Horrorspiel „Alan Wake 2“ für PlayStation 5 und PC erschienen. Dabei verzichtete man auf eine Disk-Version, was neusten Erkenntnissen zufolge für Einbußen bei den Verkaufszahlen gesorgt haben könnte. Gestern ist zudem ein neues Update erschienen, welches zahlreiche Änderungen mit sich bringt.

Update 10.00.12 ist für alle Plattformen verfügbar. Neben zahlreichen Bugfixes wurde auch die Performance auf der PS5 und dem PC verbessert. Zusätzlich wurden einige Probleme bezüglich Oberfläche, Animationen, Audio und der Fallwand behoben. Außerdem konnten die Entwickler missionsspezifische Fehler ausbessern, die ein Vorankommen in der Geschichte verhinderten. Einen Auszug der Patch Notes findet ihr unter diesem Artikel.

„Alan Wake 2“ wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen in höchsten Tönen gelobt. Auf den diesjährigen Game Awards, die für den 8. Dezember angesetzt sind, ist das Spiel in acht Kategorien – darunter „Game of the Year“ – nominiert. Dabei bleibt es spannend, ob sich der Titel von Remedy Entertainment tatsächlich gegen den Rollenspiel-Hit „Baldur’s Gate 3“ behaupten kann.

Mehrere Erweiterungen für nächstes Jahr geplant

Aufgrund des großen Erfolgs planen die Entwickler jetzt schon mit zwei umfangreichen Story-Erweiterungen. Das erste DLC soll bereits im Frühjahr 2024 erscheinen und trägt den Titel „Night Springs“. Wie der Name erahnen lässt, wird sich die Erweiterung mit der Fernsehserie aus dem ersten „Alan Wake“ auseinandersetzen, die dort auf den Fernsehern zu sehen war.

Ebenfalls 2024 soll „The Lake House“ veröffentlicht werden. Hier haben die Entwickler zum aktuellen Zeitpunkt keine genaueren Details bekannt gegeben.

Allgemein

Der Spieler ist nun in der Lage, bestimmte bewegliche Objekte zu verschieben, die beim Wiederaufsuchen von Kampfgebieten den Fortschritt blockieren könnten (einfach in sie hineinlaufen…).

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Laden eines Spielstandes während eines Griffs durch einen Gegner dazu führte, dass der Spieler sich nicht mehr bewegen konnte.

Ein seltenes Problem wurde behoben, bei dem der Spieler das Ertrunkenen-Video nicht ansehen konnte und somit daran gehindert wurde, ein Achievement / eine Trophäe zu erhalten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die automatische Zielerfassung nicht korrekt funktionierte, wenn man mit der Taschenlampe einen untergetauchten Gegner anleuchtete.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Saga einen Gegner, der sich im Gebüsch versteckt, nicht erschießen oder beschädigen konnte, nachdem sie eine Leuchtfackel auf ihn geworfen hatte.

Performance

(PlayStation 5-Leistungsmodus) Die Leistung beim aggressiven Auf- und Absteigen von Treppen im Pflegeheim wurde optimiert.

(PlayStation 5-Leistungsmodus) Die Streaming-Leistung wurde weltweit optimiert, aber vor allem in den Fluren außerhalb von Zimmer 666 im Oceanview Hotel.

UI

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler die Gegenstände auf der rechten Seite ihres Inventars nicht auswählen konnten.

Es wurde verhindert, dass der Schuhkarton die Gegenstände der Spieler auffrisst, wenn sie fälschlicherweise gestapelt wurden.

Die Option „Auf Standard zurücksetzen“ wurde zur Registerkarte für die Anpassung der Steuerungstasten hinzugefügt.

Die Helligkeitskalibrierung für das UI wurde verbessert.

Allgemeine UI-Korrekturen und Verbesserungen.

