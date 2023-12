Shooter 2024: 8 Spiele, die ihr im Auge behalten solltet

Shooter, egal ob in der Ego- oder Third-Person-Perspektive, zählen noch immer zu den beliebtesten Spiele-Genres überhaupt. Deshalb verwundert es natürlich nur wenig, dass wir uns auch 2024 auf einige potenzielle Highlights freuen dürfen. Nachfolgend stellen wir euch acht kommende Shooter-Games vor, die im neuen Jahr erscheinen sollen.

Bulletstorm VR (PS5)

Release: 18. Januar 2024

Grayson ist ein Ex-Mitglied von Dead Echo, einer Gruppe von Auftragsmördern. Allerdings haben sich ihre Wege nicht gerade im Guten getrennt, weshalb er von einem schier unstillbaren Rachedurst angetrieben wird.

Nachdem er auf dem Planeten Stygia, einer lebensfeindlichen Welt, gestrandet ist, wittert er jedoch seine große Chance: Der Kommandant seiner einstigen Einheit befindet sich ebenfalls an diesem Ort und Grayson will ihn zur Strecke bringen!

„Bulletstorm VR“ ist ein First-Person-Shooter, in dem Spieler in die Haut des hitzköpfigen Söldners Grayson Hunt schlüpfen.

Neben der bekannten Geschichte des ursprünglich unter anderem für PlayStation 3 veröffentlichten Ego-Shooters wird „Bulletstorm VR“ natürlich auch neue Inhalte bieten. Hierzu zählt mit Trishka Novak etwa eine neue Spielfigur mit einzigartigen Waffen. Mit Trishka dürft ihr euch durch zwei komplett neue Level schlagen. Spielerisch erwartet euch ein abgedrehter wie brutaler Ego-Shooter, der vor allem für möglichst kreative Kills belohnt.

„Bulletstorm VR“ setzt den Besitz des Virtual-Reality-Headsets PlayStation VR2 voraus. Für PS-Plus-Mitglieder gibt es im PlayStation Store bis zum Launch einen 10-Prozent-Rabatt.

Helldivers 2 (PS5)

Release: 8. Februar 2024

In „Helldivers 2“ tretet ihr als neues Mitglied der titelgebenden Helldivers-Gruppierung bei. Hierbei handelt es sich um eine Klasse von Elite-Soldaten, deren Mission es ist, mithilfe ihrer Fähigkeiten und Waffen für Frieden in der Galaxis zu sorgen.

Euer Hauptanliegen ist es jedoch, euren Heimatplaneten Über-Erde zu beschützen. Dieser droht von einer außerirdischen Plage überrollt zu werden, die ihr mit allen Mitteln stoppen müsst.

Im neuen Teil verzichten die Entwickler auf die Top-Down-Perspektive des Vorgängers.

Arrowhead Game Studios liefern hier ihr neuestes Werk ab, das klar auf Teamwork ausgerichtet ist. Im kooperativen Multiplayer-Third-Person-Shooter schließt ihr euch mit bis zu drei Freunden und Freundinnen zusammen. Eine gute Zusammenstellung beziehungsweise Synergie innerhalb der Gruppe soll dabei essenziell für den Erfolg sein.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5)

Release: 9. September 2024

Als Lieutenant Titus erreicht ihr gemeinsam mit euren beiden Waffenbrüdern Chairon und Gabriel den imperialen Dschungelplanet Kadaku. Diese Welt wird von Tyraniden überrannt, gewissermaßen „Weltraumheuschrecken“, die die Biomasse eines Planeten vollständig verschlingen.

Anschließend verlassen sie die tote Welt und suchen sich ein neues Ziel. Werden Titus und seine Kameraden dieser Naturgewalt wirklich erfolgreich trotzen können?

„Warhammer 40,000: Space Marine 2“ unterstützt im Koop-Modus bis zu drei Online-Spieler.

Eigentlich sollte der brachiale Third-Person-Shooter „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ noch 2023 erscheinen, doch Publisher Focus Entertainment verschob den Titel auf September 2024. So soll das Entwicklerteam mehr Zeit bekommen, um die bestmögliche Qualität abliefern zu können.

Fans von geradlinigen Old-School-Shootern sollten den Titel unbedingt im Blick behalten. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Preview-Artikel.

Foamstars (PS4, PS5)

Release: Anfang 2024

Square Enix schickt Anfang des neuen Jahres mit „Foamstars“ ebenfalls einen neuen Multiplayer-Shooter ins Rennen. Darin dreht sich alles um packende 4-gegen-4-Gefechte, die online ausgetragen werden.

Wie der Name des Spiels bereits andeutet, erwartet euch eine schaumige Angelegenheit, denn ihr müsst mit Schaum die Spielwelt zu eurem Vorteil verändern. Auf dem Schaum kommt ihr schneller voran und könnt besser gegnerischen Attacken ausweichen.

In „Foamstars“ könnt ihr eure Gegner mächtig einseifen. Wann genau es losgehen soll, ist noch offen,

Für den Anfang sind acht spielbare Charaktere bestätigt. Darüber hinaus sind mit Happy Bath Survival und Smash the Star aktuell bereits zwei Spielmodi bekannt. Auf der Gamescom 2023 durften wir den Party-Shooter schon anspielen. Und wie uns das Spiel gefallen hat, erfahrt ihr ausführlich in unserem Angespielt-Artikel.

The First Descendant (PS4, PS5)

Release: Sommer 2024

Das südkoreanische Entwicklerstudio Nexon möchte euch derweil von seinem Loot-Shooter „The First Descendant“ überzeugen, der mit der Unreal Engine 5 angetrieben wird.

Zur Story verrieten die Macher bisher, dass unsere Welt vor 100 Jahren von den Vulgus angegriffen wurde. Diese Monster stammen aus einer anderen Dimension und haben Städte vernichtet sowie Experimente an Menschen durchgeführt. Kann die Menschheit doch noch überleben?

Der Free-2-Play-Shooter bietet einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler und gigantsiche Gegner.

Bisher scheint es ein ziemlich großes Interesse am Third-Person-Shooter zu geben, denn an der Crossplay-Open-Beta, die dieses Jahr stattfand, nahmen rund 2 Millionen Spieler und Spielerinnen aus mehr als 200 Ländern teil.

Als besonders beliebt erwies sich während der Testphase der Charakter Viessa, die den Vulgus mit ihren Eiskräften entgegentritt. Insgesamt sind elf Charaktere plus zwei Ultimative Charaktere bestätigt.

Delta Force: Hawk Ops (PS4, PS5)

Release: 2024

Mit „Delta Force: Hawk Ops“ meldet sich 2024 ein Shooter-Klassiker zurück. Das chinesische Entwicklerteam von TiMi Studio Group, eine Tochtergesellschaft von Tencent Games, arbeitet derzeit am Online-Multiplayer-Titel.

Anders als noch in den Vorgängern sollen diesmal spannende Gefechte zwischen mehr als 32 Spielern möglich sein. Die Macher versprechen eine packende Atmosphäre und viele spielerische Möglichkeiten in den strategischen Scharmützeln.

Spieler sollen als globale Operatoren wichtige Missionen übernehmen.

Inspiriert wurde das kommende Ego-Shooter-Game vom Kriegsfilm „Black Hawk Down“ von Meisterregisseur Ridley Scott („Gladiator“). Dieser rückt die Geschehnisse während der Schlacht von Mogadischu am 3. und 4. Oktober 1993 in den Mittelpunkt.

Des Weiteren wollen die Verantwortlichen ikonische Szenen wie Nachtkämpfe, eine filmreife Inszenierung und bekannte Charaktere auf den Bildschirm zaubern. Los geht es irgendwann 2024.

John Carpenter’s Toxic Commando (PS5)

Release: 2024

Saber Interactive und Focus Entertainment werkeln aktuell am Koop-First-Person-Shooter „John Carpenter’s Toxic Commando“. In diesem könnt ihr euch mit bis zu drei Mitspielern riesigen Monsterhorden erwehren.

Die Story des Titels ist dabei in einer nicht mehr allzu fernen Zukunft angesiedelt, in der ein Versuch, die Energie des Erdkerns anzuzapfen, furchtbar schiefgeht: Der Schlickgott wurde befreit, der die Menschheit in untote Monster verwandeln will.

In „John Carpenter’s Toxic Commando“ könnt ihr zusammen mit Freunden hungrige Monsterhorden durchlöchern.

Als Mitglied eines Söldnertrupps stellt ihr euch den Untoten entgegen. Laut den Machern soll es verschiedene Charakterklassen geben, deren besondere Fähigkeiten taktisch klug miteinander kombiniert werden müssen.

Stilistisch und vermutlich auch inszenatorisch soll sich der Multiplayer-Shooter wohl nicht zu knapp an den Kultfilmen des Horroraltmeisters John Carpenter („Halloween“, „Das Ding aus einer anderen Welt“) orientieren.

Killing Floor 3 (PS5)

Release: 2024

Im Jahr 2091 hat die Horzine Corporation die perfekte Armee geschaffen, die aus biotechnisch modifizierten sowie optimierten Monstern besteht. Diese Zeds sollen sich jedoch bald als Bedrohung erweisen und als Mitglied der Rebellengruppe Nightfall kämpft ihr gegen die Bestien für die Zukunft der Menschheit.

Spieler können mit bis zu fünf Teamkameraden Wellen von Zeds abwehren.

Mit „Killing Floor 3“ führt Tripwire Interactive die beliebte Horror-Ego-Shooter-Reihe fort. Ihr übernehmt im Singleplayer die Kontrolle über ein Nightfall-Mitglied oder schließt euch im Online-Multiplayer mit einigen Freunden und Freundinnen für die Monsterhatz zusammen.

Solo oder im Team ballert ihr euch durch Zed-Horden, verdient so Geld und schaltet neue Skills frei, um letztlich das ultimative Waffenarsenal in euren Händen zu halten.

Auf welches Shooter-Game freut ihr euch in 2024 schon ganz besonders?

