The Last of Us Part 2: Troy Baker verteidigt Story – Bailey über Morddrohungen

Joel-Darsteller Troy Baker hält die Story des zweiten "The Last of Us"-Ablegers für gut so, wie sie ist. Darüber hinaus erklärte Laura Bailey, wie schlimm die damaligen Todesdrohungen waren.

Achtung, Spoiler-Warnung: Wer „The Last of Us Part II“ noch spielt, sollte diesen Beitrag nicht lesen.

In der PlayStation-Community erhitzte der Tod von Joel die Gemüter. Wenn es nach Darsteller Troy Baker geht, dann ist die Geschichte von „The Last of Us Part II“ jedoch die bestmögliche Version. Er selbst würde also nichts ändern wollen. Darüber sprach der Schauspieler in Naughty Dogs kürzlich veröffentlichter „Grounded II“-Doku.

Wie er auf Leute reagiert, die das anders sehen: „Jedes Mal, wenn jemand zu mir kommt und sagt: ‚Weißt du, mir hat nicht gefallen, was sie mit Joel gemacht haben‘. Dann habe ich gesagt: ‚Toll. Großartig. Erzähl mir eine bessere Version der Geschichte, und das können sie bis heute nicht.“

Die Meinungen darauf fallen sehr unterschiedlich aus. Manche stimmen ihm zu, andere sehen das völlig anders.

Von der entscheidenden Szene, die maßgeblich für die Handlung ist, wurde in der Dokumentation die Motion-Capture-Aufnahme gezeigt. Schaut sie euch hier an:

Sogar Baileys Sohn erhielt Todesdrohungen

Die oberhalb eingebundene Szene hat manche Leute bekanntermaßen dazu gebracht, Laura Bailey Morddrohungen geschickt haben. Es ist die Darstellerin von Abby, die für den Tod des Protagonisten verantwortlich ist.

Wie sie in der Dokumentation erklärte, hat sie die „wirklich harten Todesdrohungen“ bei der Polizei gemeldet. Die Beamten haben dann sichergestellt, dass es sich nicht um Leute aus ihrer Umgebung handelt.

„Jedes Mal, wenn ich online ging, sah ich nur das – Todesdrohungen und Gewaltandrohungen“, so die Schauspielerin.

Bedauerlicherweise kam es noch schlimmer: Sogar ihr Sohn, der zu dieser Zeit auf die Welt kam, hat Todesdrohungen erhalten. Eine schockierende Aussage, bei der sich Bailey die Tränen nicht verkneifen konnte.

„Sie bedrohten meinen Sohn, der während dieser ganzen Zeit geboren wurde, und ja, es war hart. Aber mehr als alles andere hat es mich gelehrt, Abstand zu halten.“

Über einen möglichen dritten Teil sprach Neil Druckmann in der Doku. Seine Antwort deutet klar auf ein weiteres Kapitel hin.

