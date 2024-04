PS5: Eine revolutionäre Technik? Sony im Kampf gegen toxisches Verhalten

Insbesondere in kompetitiven Onlinespielen sind toxische Verhaltensweisen keine Seltenheit. In einem aktuellen Patent beschreibt Sony eine Lösung, die Mobbing und ähnliche Verhaltensweisen automatisch erkennen und melden könnte.

In der Vergangenheit intensivierten die Entwickler und Publisher ihre Bemühungen, in Onlinespielen für eine angenehmere Erfahrung zu sorgen und toxische Verhaltensweisen zu reduzieren.

Ein aktuelles Patent von Sony beschreibt eine KI-Technik, die Mobbing in Spielen automatisch erkennen und das manuelle Melden im Optimalfall überflüssig machen soll. Als Grundlage fungieren hier die Emotionen von betroffenen Spielerinnen und Spielern, die laut dem Patent auf mögliches Mobbing hinweisen können.

Das beschriebene System soll in Echtzeit aufgezeichnete biometrische Informationen wie den Herzschlag verwenden, um die aktuellen Emotionen eines Benutzers zu analysieren und Belästigungsfälle zu erkennen. Anschließend könnte das System automatisch entsprechende Maßnahmen ergreifen, ohne dass die Betroffenen manuelle Schritte durchführen müssen.

Patent soll Anteil nicht gemeldeter Vorfälle reduzieren

Ein weiteres Problem, das die Verantwortlichen mit dem Patent in Angriff nehmen möchten, ist die Tatsache, dass viele Spielerinnen und Spieler Fälle von Belästigung oder Mobbing gar nicht erst melden. Hier soll das automatische System greifen. Dieses könnte Täter bestrafen, ohne dass es eine manuelle Meldung eines Vorfalls gab.

„Es besteht in der Technik ein Bedarf an Belästigungserkennungstechniken, die nicht erfordern, dass das Opfer die erlebte Belästigung meldet. Dadurch wird der Anteil der Belästigungsvorfälle, die nie gemeldet werden, verringert. Gleichzeitig werden das Wohlbefinden und die Sicherheit der Benutzer verbessert“, heißt es in der Beschreibung des Patents weiter.

„Die Belästigungserkennung auf diese Weise (d. h. die Identifizierung eines Belästigungsopfers und nicht zuerst die Identifizierung eines Belästigers) hat den Vorteil, dass die Anzahl falsch positiver Erkennungen von Belästigungsvorfällen reduziert werden kann“, heißt es zu dem Patent weiter.

Sony möchte Fehlverhalten strenger verfolgen

Bei einer Meldung des Täters würde es das beschriebene Patent nicht belassen. Stattdessen würde die Technik das Opfer „an einen anderen Ort versetzen“. Oder anders ausgedrückt: Die Betroffenen würden automatisch die Lobby wechseln. Dadurch wird die nötige Distanz zwischen Opfer und Täter geschaffen.

Darüber hinaus würde die Kommunikation zwischen beiden Parteien unterbrochen, um das Opfer vor weiterer Belästigung zu schützen. Die Täter wiederum könnten anschließend auf unterschiedliche Art und Weise bestraft werden. Beispielweise mit einem temporären Bann.

In der Beschreibung des Patents argumentiert Sony, dass die aktuellen Möglichkeiten zum Umgang mit Belästigungen in Spielen nicht weit genug gehen. Die derzeit meistgenutzte Methode erfordert, dass das Opfer die Vorfälle einem Moderator meldet.

Dies geschieht oftmals allerdings nicht, was Täter mitunter in ihrem Verhalten bestärkt. Mit der automatischen Erkennung eines Fehlverhaltens wie Mobbings könnten Entwickler und Publisher dieses Problem in Angriff nehmen.

Ob und in welcher Form das hier beschriebene Patent Serienreife erlangt, bleibt natürlich abzuwarten.

Quelle: Exputer

