Sony: Es steckt noch mehr Leben in der PS4

Sony hat offenbar nicht die Absicht, die PS4 nach der Markteinführung der PS5 fallen zu lassen. In der Konsole sei weiterhin eine Menge Leben, in das die Japaner investieren möchten.

Ein paar Jahre könnte euch die PS4 (Pro) noch begleiten.

Der Launch der PS5 nähert sich mit großen Schritten. Es ist davon auszugehen, dass der Fokus im Anschluss auf der neuen Konsole liegen wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sony die PlayStation 4 vernachlässigen möchte.

Matt MacLaurin, Vice President von UX Design bei PlayStation, erklärte in einem kurzen Statement, dass die PS4 trotz des bevorstehenden Launchs der PS5 im Weihnachtsquartal noch eine Menge Leben in sich hat. Darauf aufbauend möchte Sony weiterhin in die aktuelle Konsole investieren.

MacLaurin widmete sich auf Linkedin einer Reihe von Fragen, in denen sich die Verbraucher besorgt über die künftige Unterstützung der PS4 zeigten. Doch derartige Befürchtungen scheinen zunächst unbegründet zu sein: „Es ist viel mehr Leben in der PS4. […] Wir investieren immer noch stark in die PS4“, so MacLaurin.

Eine große Überraschung ist der anhaltende Support nicht. Immerhin wurden mehr als 100 Millionen Exemplare der PS4 verkauft. Und nicht alle Besitzer werden gewillt oder in der Lage sein, in den kommenden ein oder zwei Jahren auf die PS5 umzusteigen.

Preissenkung wird erwartet

Zudem kann vermutet werden, dass die PS4 zur Markteinführung der PS5 eine Preissenkung erhalten wird. Die Konsole könnte danach als günstiger Einstiegspunkt für alle Leute dienen, die sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht mit Konsolenspielen beschäftigt haben.

Rückblickend betrachtet konnte die PS2 ebenfalls viele Jahre nach dem Generationswechsel überleben. Und auch der Support der PS3 wurde nicht unmittelbar nach dem Launch der PS4 eingestellt.

Zum Thema

Dennoch ist davon auszugehen, dass die PS5 künftig im Fokus der Marketingbemühungen stehen wird und Sony das Ziel verfolgt, möglichst viele Spieler in die neue Generation zu holen. Lieferengpässe wie bei den vorangegangenen Markteinführungen dürften den Absatz zunächst schmälern.

Erscheinen wird die PS5 irgendwann in den Wochen vor Weihnachten. Offen ist weiterhin der genaue Termin. Auch zum Preis wollte sich Sony bislang nicht äußern.

