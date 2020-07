Cyberpunk 2077: Wall-Running gestrichen und Infos zu den digitalen Boni

Aufgrund der jüngsten Verschiebung lässt "Cyberpunk 2077" etwas länger auf sich warten.

Das im Herbst erscheinende „Cyberpunk 2077“ beinhaltet zahlreiche Features, darunter mindestens eine Katze, die gestreichelt werden kann. Doch im Verlauf der Entwicklung mussten auch Funktionen weichen. Dazu zählt unter anderem das Wall-Running.

Es wird kein Bestandteil der finalen Version von „Cyberpunk 2077“ sein, wie der Level-Designer Max Pears in einem Interview zu verstehen gab. Entfernt wurde diese Art, sich fortzubewegen, aufgrund von Design-Gründen.

Auch wenn ihr auf das Wall-Running verzichten müsst, könnt ihr euch flexibel durch die Welt bewegen. Dazu Max Pears im Wortlaut: „Ah, das Wall Running. Das ist etwas, das wir aus Designgründen entfernt haben. Aber es wird immer noch eine Menge Flexibilität in der Art und Weise geben, wie ihr euch bewegen könnt, das ist sicher“.

An anderer Stelle bestätigte CD Projekt, dass „Cyberpunk 2077“ zusätzliche digitale Inhalte mit sich bringen wird. Dazu zählen der Soundtrack, Wallpaper und weitere Inhalte, die neben einem neu enthüllten Bonus in einem Tweet genannt werden.

Bei den digitalen Goodies handelt es sich letztendlich um:

Did you know that… each copy of #Cyberpunk2077 comes with digital content?

The goodies include:

🎶 original score

🖼 art booklet

📕 Cyberpunk 2020 sourcebook

🖥️ wallpapers

and a brand new addition:

💬 digital comic – Cyberpunk 2077: Your Voice! pic.twitter.com/CB9zuK9KoG

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 30, 2020