Xbox Series X: Preis-Enthüllung auf dem Xbox-Event? Insider sagen „Nein“

Seit gestern ist bekannt, dass Microsofts Xbox-Event am 23. Juli 2020 ab 18 Uhr ausgestrahlt wird. In den Fokus werden die Spiele der Xbox Series X rücken. Doch ist gleichzeitig mit dem Preis der neuen Konsole zu rechnen? Zwei Insider glauben nicht daran.

Werden es 399, 499 oder 599 Euro?

Wir wissen, wie die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X aussehen. Wir wissen, welche Hardware im Inneren arbeitet. Wir kennen viele der Spiele, die den Weg in die Next Gen finden werden. Doch offen ist weiterhin, an welchem Tag die PS5 und Xbox Series X auf den Markt kommen werden und ob wir sie uns leisten können. Der Preis und Termin blieben bislang im Verborgenen.

Kein Preis auf dem Xbox Event

Es scheint, dass auch im Zuge des gestern angekündigten Xbox Digital Showcase, das am 23. Juli 2020 ausgestrahlt wird, keine Angaben zum Preis der Xbox Series X gemacht werden. Zwar kommt diese Prognose nicht direkt von Microsoft. Doch sind sich mit Daniel Ahmad, Analyst bei Niko Partners, und Tom Warren, Redakteur bei The Verge, zwei in der Branche vernetzte Personen sehr sicher.

+++ Xbox Series X: Das große Online-Event mit zahlreichen Ankündigungen hat einen Termin +++

Zunächst stellte Ahmad auf Twitter die durchaus legitime Frage: „Wird es beim Xbox Series X-Event Preisinformationen geben?“ Doch schon die Antwortmöglichkeiten machten deutlich, dass der Analyst die Antwort bereits kennt. Die Teilnehmer können zwischen „Nein“ und „Nein“ wählen. Im weiteren Verlauf reagierte Tom Warren auf den Umfrage-Tweet und erklärte: „Nein, nur Spiele.“

Sollten im Juli wirklich keine Preise genannt werden, dann bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten. Gerüchten zufolge möchte Sony im August mit einer State of Play-Ausgabe auf die Ankündigungen von Microsoft reagieren. Es wäre ein möglicher Termin für eine Preisenthüllung. Auch im September soll es rund um die TGS eine vergleichbare Show geben.

Zum Thema

Droht ein Preiskrieg?

Doch warum lassen die Konsolenhersteller in diesem Jahr so lange auf die wichtigen Details zur PS5 und Xbox Series X warten? Die mögliche Antwort auf diese Frage lieferte der Analyst Michael Pachter vor einigen Monaten. Er glaubt, dass Microsoft bestrebt ist, den Preis der PS5 zu unterbieten.

„Nach allem, was ich gesehen habe, muss Sony für die PS5 500 US-Dollar verlangen. Und Microsoft hat eine große Bilanz. Wenn sie den Preis um 100 US-Dollar unterbieten möchten und die ersten zehn Millionen damit subventionieren, dann werden sie es tun“, so Pachter.

+++ PS5: Diese Preisgrenze wird laut dem ehemaligen Xbox-Marketing-Oberhaupt nicht überschritten +++

Tatsächlich scheint der Preis in der neuen Konsolengeneration eine gewichtige Rolle zu spielen. Sony machte mit der Digital Edition der PS5 ein Modell offiziell, das ohne Disk-Laufwerk veröffentlicht wird und daher günstiger als das Standard-Modell der Next-Gen-Konsole angeboten werden kann. Microsoft wiederum hat den Gerüchten zufolge eine abgespeckte Xbox Series S in der Pipeline.

