Ghost of Tsushima: Erzählt eine Geschichte von emotionaler Zerrissenheit

"Ghost of Tsushima" erscheint exklusiv für die PS4.

Erst vor wenigen Wochen bekamen Besitzer einer PlayStation 4 mit „The Last of Us: Part 2“ einen Titel spendiert, der zweifelsohne für den einen oder anderen Kloß im Hals gesorgt haben dürfte.

Aktuellen Berichten zufolge könnte das in Kürze erscheinende „Ghost of Tsushima“ in eine ähnliche Kerbe schlagen. Dies lassen zumindest die Aussagen des Komponisten Ilan Eshkeri vermuten, der für den Soundtrack von „Ghost of Tsushima“ verantwortlich ist. Wie Eshkeri in einem Interview einräumte, dachte er zunächst darüber nach, den Arbeiten an dem Samurai-Abenteuer und somit auch den verantwortlichen Entwicklern von Sucker Punch eine Absage zu erteilen.

Ein Blick auf die Geschichte änderte Eshkeris Meinung

Wie Eshkerie ausführte, ist er kein großer Freund von Gewalt in Videospielen und wollte aus diesem Grund erst einmal nicht an „Ghost of Tsushima“ mitwirken. Erst nachdem es ihm ermöglicht wurde, sich in die Geschichte des Titels einzulesen, entschloss er sich dazu, am Soundtrack des ambitionierten PlayStation 4-Exklusiv-Titels zu arbeiten.

„Dies ist eine wirklich kraftvolle, emotionale Geschichte. Natürlich gibt es viele Kämpfe, aber im Kern handelt es sich um die Geschichte eines jungen Mannes, der gegen alles verstoßen muss, was ihm beigebracht wurde, gegen alle Traditionen, die ihm beigebracht wurden, gegen die Moral, die ihm beigebracht wurde“, führte Eshkeri aus.

Zum Thema: Ghost of Tsushima: Schwarz/Weiß-Modus eine Hommage an alte Samurai-Filme

Und weiter: „Er muss gegen all das verstoßen und Dinge tun, die all dem widersprechen, um die Menschen zu retten, die er liebt. Der Charakter befindet sich also in einem ständigen Zustand emotionaler Konflikte – und genau in diesem emotionalen Konflikt befinden sich all die interessanten, komplexen und tiefen Emotionen. Das hat mich inspiriert.“

„Ghost of Tsushima“ wird am kommenden Freitag, den 17. Juli 2020 exklusiv für die PS4 veröffentlicht und die namensgebende Insel Tsushima in den Fokus des Interesses rücken. Tsushima fungiert als letztes Bollwerk zwischen dem japanischen Festland auf der einen und dem Eroberungsfeldzug der Mongolen auf der anderen Seite. In der Rolle von Jin Sakai, einem der letzten Überlebenden seins Clans, nehmen die Spieler den Kampf gegen das mongolische Heer auf.

Quelle: Midlife Gamer Geek

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima