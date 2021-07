Jim Ryan: So definiert der PlayStation-CEO das perfekte Spiel – und das zockt er privat

"Wie würden Sie das optimale Spiel definieren?". Diese Frage wurde Jim Ryan in einem aktuellen Interview gestellt. Darüber hinaus verriet er sein persönliches Lieblingsspiel und was ihn daran begeistert hat.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" ist Jim Ryans aktuelles Lieblingsspiel.

Der PlayStation-Chef Jim Ryan sprach im Interview mit TMT ausführlich über die Produktion von Videospielen. Unter anderem wurde ihm die Frage gestellt, wie seiner Meinung nach das perfekte Spiel aussieht.

Starke Emotionen im Vordergrund

Darauf lieferte Ryan folgende Antwort: „Ich denke, dass ein optimales Spiel bestimmte Emotionen bei den Spielern wecken kann, wie zum Beispiel ein aufgeregtes Gefühl, einen Adrenalinstoß, ein glückliches oder trauriges Gefühl. Ich denke, das beste Spielerlebnis sollte es den Spielern ermöglichen, in das Spiel einzutauchen, so dass sie sich vollständig in das Geschehen integrieren und verschiedene Emotionen erleben können.

Seiner Auffassung nach stehen also die Emotionen an oberster Stelle. Dafür sei eine hohe Immersion notwendig, um in die virtuelle Welt eintauchen zu können. Der Spieler soll die Welt um sich herum vergessen und sich von der Handlung mitreißen lassen – genau wie bei einem spannenden Kinofilm.

Des Weiteren verriet Ryan sein persönliches Lieblingsspiel. Er bezeichnet „Ratchet & Clank: Rift Apart“ als das angenehmste Spiel, das er in den vergangenen zwölf Monaten gespielt hat. Seine Begründung hörte sich folgendermaßen an: „Obwohl es kein langsames Spiel ist, haben mich die Freude am Spiel und die Leistung der Konsole wirklich überrascht.“

Wegen der starken Performance des Titels blickt Ryan optimistisch in die Zukunft: „Ich denke, wenn unser Team innerhalb eines halben Jahres nach der Markteinführung der PS5 ein solches Spitzenspiel auf den Markt bringen kann, wie wäre es dann drei oder vier Jahre später? Ich bin sehr aufgeregt, wenn ich an so etwas denke.“

Auch die Frage, wie oft er als Geschäftsführer eines Unterhaltungsunternehmens Videospiele spielt, beantwortete Ryan. Er spiele nicht so oft, wie er gerne würde, nimmt sich aber dennoch Zeit dafür. Normalerweise bevorzugt er langsam aufgebaute Spiele, bei denen man gründlich nachdenken muss. Dadurch würden die oben erwähnten Emotionen auftreten, die auch Fans von Hollywood-Filmen ansprechen würden.

Zum Schluss nannte er die meisterwarteten Spiele für die PS5: „Wenn wir nur über die Werke aus den eigenen Studios sprechen, sind die am meisten erwarteten Spiele Horizon Forbidden West und das nächste God of War.“

