Haven: Jade Raymonds Studio arbeitet wohl an einem GaaS-Titel für die PS5

Bekanntermaßen arbeitet Haven, das neue Studio von Jade Raymond, an einem exklusiven Projekt für die PlayStation 5. Aktuelle Berichte stützen die Gerüchte, dass wir es hier mit einem Games-as-a-Service-Titel zu tun haben, der langfristig unterstützt werden soll.

Haven: Jade Raymonds Studio arbeitet an einem PS5-Exklusiv-Titel.

Im März dieses Jahres kündigte die Branchenveteranin Jade Raymond die Gründung eines neuen Studios an. Dieses trägt den Namen Haven und nahm im kanadischen Monteal seine Arbeit auf.

Wie bekannt gegeben wurde, arbeitet Jade Raymonds neues Studio an einem Exklusiv-Projekt für die PlayStation 5. Nachdem bereits bestätigt wurde, dass wir es hier mit einer komplett neuen Marke zu tun haben, erreichten uns nun weitere unbestätigte Details. So berichtet die italienische Publikation „Multiplayer.it“, dass es sich beim ersten großen Titel von Haven um ein Games-as-a-Service-Projekt handelt, das über einen langen Zeitraum unterstützt werden soll.

Haven erfährt Unterstützung von Sony Interactive Entertainment

Dies berichtet „Multiplayer.it“ unter Berufung auf Quellen, die mit der Sachlage vertraut sein sollen und angaben, dass sich die Verantwortlichen von Haven derzeit auf der Suche nach entsprechendem Personal befinden. Das Studio selbst wollte die aktuellen Berichte bisher zwar nicht kommentieren, deutete in einer Stellenausschreibung aber ebenfalls an, dass derzeit an einem PS5-exklusiven Games-as-a-Service-Titel gearbeitet wird.

Zum Thema: Haven Entertainment Studios: Jade Raymond gründet neues Studio – PS-Exclusive in Arbeit

Fest steht bisher nur, dass Haven bei den Arbeiten an dem Projekt von Sony Interactive Entertainment unterstützt wird. „Wir wollen etwas Wunderbares erschaffen, das Menschen erleben können. Denn wir glauben an die Macht von Spielen, um Freude in das Leben der Menschen zu bringen. Und Sony tut das auch. Ihr Engagement für Spitzenleistungen ist unübertroffen. Deshalb könnte ich über ihre Unterstützung und ihren Rückhalt nicht glücklicher sein“, führte Raymond im Zuge der Gründung von Haven aus.

Sollten sich konkrete Details zum neuen Projekt des kanadischen Studios ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Multiplayer.it

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Haven