PS Plus Collection: Persona 5 wird in wenigen Wochen entfernt

Aus der PS Plus Collection wird in wenigen Wochen ein Spiel entfernt. Es trifft "Persona 5", das ihr noch bis Mai 2022 in Anspruch nehmen könnt.

In einem Blog-Post zu den PlayStation Plus-Spielen des Monats April kündigt Sony an, dass „Persona 5“ bald aus der PS Plus Collection entfernt wird. Noch bis zum 11. Mai 2022 habt ihr die Möglichkeit, den Titel in eure Bibliothek zu packen.

Immerhin: Spieler, die „Persona 5“ vor der Entfernung in Anspruch genommen haben, können das Spiel für die Dauer ihres PS Plus-Abonnements weiterhin spielen. Alle anderen Spieler, die diese Frist verstreichen lassen, müssen bei Bedarf später zur Kaufversion greifen.

Am Ende der PS Plus-Ankündigung für April 2022 heißt es im Wortlaut: „Persona 5 verlässt am 11. Mai die PS Plus Collection. Fügt das Spiel vor Ablauf dieser Frist eurer Spielebibliothek hinzu, damit ihr weiterhin Zugriff darauf habt, solange ihr ein aktives PlayStation Plus-Abonnement besitzt.“

PS Plus Collection ging mit 20 Spielen an den Start

Die PS Plus Collection umfasst eine Reihe von PS4-Titeln, darunter viele First-Party-Spiele von Sony. Der Service gewährt ebenfalls Zugang zu Spielen von Drittanbietern, darunter „Fallout 4“, „Final Fantasy XV“ und „Monster Hunter World“. Die vollständige Übersicht könnt ihr euch hier anschauen.

Schon im Laufe des Tages wurde bestätigt, dass die PlayStation Plus Collection auch nach der Umwandlung von PS Plus in dasdreistufige Modell

Der neue Service wird die beiden bestehenden Abonnement-Angebote PlayStation Plus und PlayStation Now zusammenführen und das Branding des letzteren auslaufen lassen. Die Umwandlung wird ab Juni für PS4 und PS5 eingeführt und ist in drei Zahlungsstufen unterteilt: Essentials, Extra und Premium. Einer Umfrage unter knapp 2.500 Spielern zufolge will etwa jeder zweite PS Plus-Kunde upgraden.

Ein Game Pass-Modell bekommt ihr damit nicht. Der PlayStation-CEO Jim Ryan betonte in einem Interview, dass Sonys Spiele „leiden könnten“, wenn sie vom ersten Tag an ein Teil von PlayStation Plus werden. Einem Analysten zufolge sind Spieleabos nach wie vor eine Nische.

Heute folgte schließlich die Ankündigung der PS Plus-Spiele für April 2022. Sie umfassen das Online-Multiplayer-Spiel „Hood: Outlaws & Legends“ sowie „Slay the Spire“ und „Spongebob Schwammkopf: Kampf um Bikini Bottom – Rehydrated“.

