AMD: PlayStation- und Xbox-Team arbeitet an Next Gen-Chips

Die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S verweilen erst seit eineinhalb Jahren auf dem Markt. Allerdings gibt es kaum Zweifel daran, dass weitere Hardware dieser Art folgen wird – seien es Upgrade-Konsolen wie zuvor die PS4 Pro und Xbox One X oder gar eine komplett neue Konsolengeneration.

Während eine PS6 oder eine Next-Gen-Xbox noch viele Jahre auf sich warten lassen dürften, scheinen die Vorbereitungen für leistungsstärkere Systeme längst zu laufen. Darauf deutet eine Stellenausschreibung von AMD hin, in der die neue Generation in Zusammenhang mit dem Team hinter den PlayStation- und Xbox-Chips erwähnt wird.

„Das Team, das hinter dem Chip für Xbox, PlayStation und dem neuesten Grafikchip der RDNA-Familie steht, stellt für seinen Standort in Markham, Kanada, Mitarbeiter für das Chip-Entwicklungsprojekt der nächsten Generation ein“, so AMD in einer Stellenanzeige.

Kommt eine PS5 Pro oder PS6?

Das bedeutet natürlich nicht zwangsläufig, dass tatsächlich neue Chips für Nachfolger der PS5 und Xbox Series X/S in Arbeit sind. Doch unter Berücksichtigung der bisherigen Produktionszyklen wäre es eine Überraschung, wenn hinter verschlossenen Türen nicht längst eine neue Generation von Konsolen vorbereitet wird – oder zumindest ein Upgrade der Ende 2020 veröffentlichten Hardware.

Wir erinnern uns: Die PS4 kam im November 2013 auf den Markt. Die PS4 Pro folgte drei Jahre später im November 2016 mit dem Ziel, die damals aufkommenden 4K-TVs zu unterstützen. Die Anpassung an einen neuen TV-Standard ist in der aktuellen Generation eher nicht notwendig. Aber sollten Sony und Microsoft auf einen vergleichbaren Zeitplan setzen, könnten die PS5 Pro und eine neue Xbox schon Ende 2023 auf den Markt gebracht werden.

Die Chipkrise und die verzögerte Auslieferung der New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X dämpfen derartige Erwartungen allerdings deutlich.

Für viele Spieler dürfte der Gedanke an eine PS5 Pro oder PS6 vielmehr wie ein Blick in weit entfernte Generationen wirken. Denn noch immer waren sie nicht in der Lage, in die laufende Generation einzusteigen. Auch eineinhalb Jahre nach dem Launch der neuen Sony-Hardware kann die Konsole nicht wie einst gewohnt regulär im Laden gekauft werden.

Interessenten, die mit 500 Euro in der Hand spontan Händler wie Media Markt oder Saturn besuchen, werden das Geld mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit an diesem Tag nicht für eine PS5 ausgeben können. Auch im Onlinehandel ist die PlayStation 5 in der Regel nicht verfügbar.

