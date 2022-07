PS5 kaufen: Bundle mit Horizon Forbidden West morgen bei Amazon

Bei Amazon naht der nächste PS5-Drop. Sollte der Prime-Hinweis auch diesmal in die richtige Richtung zeigen, dann werden beim Versandriesen morgen PS5-Bundles mit "Horizon Forbidden West" verkauft.

Es scheint, dass Amazon am morgigen Mittwoch wieder in den Verkauf der PS5 einsteigen wird. Grund zur Annahme liefert der übliche Prime-Hinweis, der regelmäßig in den Produkteinträgen auftaucht, kurz bevor die PS5 beim Versandriesen bestellt werden kann.

Verkauft werden soll ein PS5-Bundle, das zusammen mit „Horizon Forbidden West“ ausgeliefert wird. Zur weiteren Ausstattung gehört ein Dualsense-Controller, wie er üblicherweise mitgeliefert wird. Einen Preis nennt Amazon derzeit nicht. Allerdings dürften es am Ende etwa 560 Euro werden.

Nachfolgend haben wir den Produkteintrag verlinkt, den ihr morgen im Auge behalten solltet. In der Regel startet der Verkauf am Vormittag irgendwann ab 9 Uhr.

Amazon: PS5 Bundle mit Horizon Forbidden West kaufen

Schneller Ausverkauf erwartet

Wie gewohnt gilt, dass die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigen wird und viele Exemplare im Anschluss mit einem Preisaufschlag bei eBay und Co landen werden. Allerdings machten ähnliche Verkäufe in anderen Ländern zuletzt deutlich, dass die Chance, die PS5 tatsächlich in den Warenkorb zu bekommen und den Kauf abschließen zu können, zweieinhalb Jahre nach dem Launch der PS5 zumindest gestiegen ist.

Brancheninsider gehen nicht davon aus, dass sich die Liefersituation der PS5 in diesem Jahr signifikant verbessern wird. Nach wie vor ist die Nachfrage nach der New-Gen-Konsole von Sony ungebrochen. Ab 2023 könnten die Lagerbestände allerdings kontinuierlich ansteigen.

Im vergangenen Juni gab Sony eine neue Verkaufszahl zur PS5 heraus. Weltweit wurde die Konsole demnach mehr als 20 Millionen Mal abgesetzt. Gleichzeitig gab Sony bekannt, dass in den kommenden Monaten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Produktion der Konsole anzukurbeln. Kurzfristige Auswirkungen erwartet das Unternehmen allerdings nicht.

Zuvor sprach Sony von Verkaufsevents, in deren Rahmen 1.000 Konsolen pro Minute über den Ladentisch gingen. Dabei verwies das Unternehmen ebenfalls auf ein höheres Kaufinteresse als im Vergleichszeitraum der PS4.

