PS Plus September 2022: Spiele für PS5 und PS4 geleakt

Eigentlich sollten die Essential-Spiele für PS Plus im September 2022 erst am heutigen Abend angekündigt werden. Aber ihr kennt es ja bereits: Regelmäßig taucht vor der finalen Enthüllung ein Leak auf, der den Neuzugang beim Namen nennt.

Mit einem User auf Dealabs sorgte heute eine renommierte Quelle für die Quasi-Bestätigung der Essentials Games für PS Plus im September 2022.

PS Plus im September 2022

Drei Games sind dabei. Während ein Spiel nur auf der PS5 in Angriff genommen werden kann, wurden die beiden anderen Titel für die PS4 entwickelt und können dank der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 gespielt werden.

Sollte sich der Leak erneut bewahrheiten, wovon auszugehen ist, erwarten euch im September 2022 die folgenden Plus Essential-Spiele:

Need for Speed Heat (PS4)

Toem (PS5)

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Offiziell angekündigt werden die Spiele voraussichtlich am heutigen Abend zwischen 17 und 18 Uhr. Ohne Zusatzkosten herunterladen könnt ihr die Neuzugänge im Anschluss aber noch nicht, da die Freischaltung neuer PS Plus Essential-Spiele immer am ersten Dienstag eines neuen Monats erfolgt, im jüngsten Fall also am 6. September 2022.

Bis zum genannten Zeitpunkt können die PS Plus-Spiele in Anspruch genommen, die Sony im noch laufenden August in das Essential-Angebot aufnahm. Um welche Games es sich handelt, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Seit der Umstellung auf das dreistufige PlayStation Plus-Programm können sich Abonnenten zweimal im Monat überraschen lassen. Denn auch die Extra-Bibliothek wird regelmäßig erweitert. In den vergangenen zwei Monaten wurden die neuen Extra-Games zwei Wochen nach der Enthüllung der Essential-Spiele angekündigt, sodass ihr am 14. September 2022 die Augen offenhalten solltet.

PlayStation Plus kostet abhängig von der gewählten Stufe zwischen 60 und 120 Euro. Welche Vorteile und Bestandteile die einzelnen Optionen zu bieten haben, ist in der hier verlinkten Meldung zusammengefasst.

