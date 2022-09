Star Wars: Disney möchte alle sechs Monate ein neues Spiel – Gerücht

In nächster Zeit werden Fans der "Star Wars"-Marke nicht vernachlässigt. Meldungen zufolge sollen jedes Jahr zwei neue Spiele auf den Markt gebracht werden, darunter jeweils ein AAA-Projekt und ein kleineres Spiel.

„Star Wars“-Spiele zogen in den vergangenen Jahren ein größeres Publikum an. Passend dazu berichtet Insider-Gaming, dass Disney künftig alle sechs Monate einen neuen „Star Wars“-Titel veröffentlichen möchte.

Dabei handele es sich einerseits um ein großes Projekt mit AAA-Qualitäten, das im jeweiligen Geschäftsjahr um ein kleineres Spiel ergänzt werden soll.

Shooter, Remake und mehr

Das ist eine Menge „Star Wars“ pro Jahr. Allerdings kann darauf hingewiesen werden, dass sich derzeit nicht weniger als acht „Star Wars“-Videospiele in der Entwicklung befinden.

Bei den aktiven Projekten handelt es sich um:

Star Wars Jedi: Survivor von Respawn Entertainment

Star Wars Eclipse von Quantic Dream

Ego-Shooter von Respawn Entertainment

Strategiespiel von Respawn Entertainment

Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic von Saber Interactive

Open World-Spiel von Ubisoft

Action-Adventure von Skydance New Media

Star Wars: Hunters von Zynga

Nicht bei allen Spielen ist bekannt, wann sie auf den Markt kommen werden. Aber sollten sich die heutigen Gerüchte bewahrheiten, wird in den kommenden Jahren ein regelmäßiger Nachschub an neuen „Star Wars“-Erfahrungen erfolgen. Und die Chancen stehen gut, dass „Star Wars Jedi: Survivor“ eines der ersten Spiele sein wird, die den Handel erreichen.

Zu den potenziellen Kandidaten für einen Start im Geschäftsjahr 2024 gehören das FPS-Spiel von Respawn, das Remake von „Knights of the Old Republic“ oder „Star Wars: Hunters“. Letzteres ist ein mobiles Spiel, das auch für die Switch erscheint und perfekt zur Einstufung als kleineres Projekt neben der AAA-Veröffentlichung passen würde.

„Star Wars Eclipse“ wiederum befindet sich Gerüchten zufolge in der Entwicklungshölle und wird Mutmaßungen zufolge nicht vor 2026 auf den Markt kommen.

Disney scheint den gleichen Ansatz auch bei Marvel-Spielen zu verfolgen. Erst kürzlich wurden ein „Iron Man“-Spiel von EA Motive und ein „Black Panther/Captain America“-Titel von Amy Hennig angekündigt.

