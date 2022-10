The Outer Worlds: Neue Version für PS5 und Xbox Series X/S gelistet

"The Outer Worlds" wird offenbar noch einmal für die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Darauf deutet eine in Taiwan entdeckte Alterseinstufung hin.

„The Outer Worlds“ wurde ursprünglich für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Doch auch die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S könnten noch einmal eine eigenständige Version erhalten.

Beim taiwanesischen Rating Board wurden mehrere Einträge für eine „The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition“ freigeschaltet und später wieder entfernt. Die von Take-Two Asia bereitgestellte Version von Obsidians Weltraum-Rollenspiel bekam demnach ein „R“-Rating verpasst und wird laut der Beschreibung für PS5, PC und Xbox Series X/S erscheinen.

Die Klassifizierungslisten wurden ursprünglich von VGC entdeckt und können mittlerweile nicht mehr aufgerufen werden. In einem Thread auf Resetera ist allerdings ein Bild der drei Einträge für die „The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition“ eingebettet.

Noch keine Infos zu den Inhalten und Verbesserungen

Unklar ist momentan, was in der Sonderausgabe des Spiels enthalten sein wird, auch wenn erwartet werden kann, dass die DLCs „Peril on Gorgon“ und „Murder on Eridanos“ nicht noch einmal separat erworben werden müssen.

Ebenfalls ist von grafischen Verbesserungen auszugehen, da „The Outer Worlds“ ursprünglich im Oktober 2019 für Last-Gen-Plattformen veröffentlicht wurde und sich seitdem hinsichtlich der Technik einiges getan hat.

Während noch unklar ist, ob die „Spacer’s Choice Edition“ in den USA und in anderen Regionen außerhalb Asiens veröffentlicht wird, dürfte es eine der letzten Gelegenheiten für PlayStation-Besitzer sein, eine Neuveröffentlichung innerhalb der „The Outer Worlds“-Franchise zu erwerben. Obsidian Entertainment wurde zwischenzeitlich von Microsoft übernommen und entwickelt das Sequel exklusiv für Xbox-kompatible Plattformen.

Bereits im Juni 2021 wurde „The Outer Worlds 2“ für Xbox Series X/S und PC angekündigt. Viel zu sehen war damals allerdings nicht. Mit einem Trailer deutete Obsidian lediglich an, dass das Spiel noch lange nicht fertig ist.

Das könnet euch ebenfalls interessieren:

Das Studio arbeitet außerdem an „Avowed“, einem „expansiven“ First-Person-RPG, das in Eora spielt, der Welt, in der „Pillars of Eternity“ angesiedelt ist.

Weitere Meldungen zu The Outer Worlds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren