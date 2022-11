Im Februar 2023 bringt Sony das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 auf den Markt. Frei im regulären Handel vorbestellt werden kann die neue Hardware in den meisten Ländern zunächst nicht, da sich Sony nach den Scalper-Auswüchsen innerhalb der ersten beiden PS5-Jahre für einen vorläufigen Direktverkauf über den eigenen Shop entschied.

Sony verweist auf bevorstehendes Event

Kunden, die ein Exemplar von PlayStation VR2 vorbestellen möchten, müssen sich zunächst registrieren und bekommen nach ihrer Auswahl eine Einladung, über die sie die Hardware recht komfortabel in den Warenkorb packen und den Kauf abschließen können.

Doch auch bei Sonys neuer Methode sind die Bestände nicht unbegrenzt, sodass die erste Vorverkaufswelle nach dem Ausverkauf wieder beendet werden musste. Allerdings scheint eine zweite Welle bevorzustehen, wie ein Blick auf PlayStation Direct verdeutlicht.

Auf der Produktseite von PSVR2 verweist Sony auf ein „bevorstehendes Event“, das am 6. Dezember 2022 starten soll. Es kann angenommen werden, dass ab diesem Tag weitere Einladungen verschickt und/oder Vorbestellungen angenommen werden.

Der Hinweis auf das Event wurde auf der US-Seite von PlayStation Direct entdeckt, sodass offen ist, ob am selben Tag auch deutsche Spieler in der Lage sein werden, ihr Exemplar von PlayStation VR2 vorzubestellen. Fest steht aber: Im Shop können sich Interessenten weiterhin für die Vorbestellung registrieren. Weitere Details zur Vorbestellaktion findet ihr in der hier verlinkten Meldung.

Veröffentlicht wird PlayStation VR2 am 22. Februar 2023 zum Preis von 599,99 Euro. Kunden, die 50 Euro mehr investieren, erhalten das Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“, das im Einzelkauf mit rund 70 Euro zu Buche schlägt. Ebenfalls vorbestellt werden konnte in der ersten Welle die offizielle Ladestation zum Preis von 49,99 Euro.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2:

Zur Ausstattung von PlayStation VR2 gehören die 4K-Displays mit HDR, das Eye-Tracking, das in Zusammenarbeit mit Tobii entwickelt wurde und das Vibrationsfeedback am Headset. Auch die neue Ein-Kabel-Verdingung ist verglichen mit der Lösung beim ersten PSVR ein deutlicher Fortschritt.

Eine Kamera ist für PSVR2 nicht zwingend erforderlich: Das Tracking der Umgebung erfolgt über integrierte Inside-Out-Kameras, die ebenfalls für eine Durchlassansicht sorgen.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren