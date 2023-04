PlayStation: Filme, Serien und Animationen – Anzahl der geplanten Projekte

In der 455. Folge des PlayStation Podcasts war Asad Qizilbash zu Gast. Der Geschäftsführer von PlayStations Filmproduktionsfirma sprach hier wenig überraschend über kommende Videospieladaptionen.

Auch animierte Projekte geplant

Dabei hat er die Anzahl der Projekte bekanntgegeben, die sich aktuell in Arbeit befinden: Zehn Stück sind es aktuell. Dazu zählen vorwiegend Live-Action-Filme und TV-Serien, aber auch animierte Produktionen sollen eine Rolle spielen. Qizilbash erwähnte nämlich, dass sich darunter „auch ein bisschen Animation“ befindet.

Viele dieser Projekte sind bereits öffentlich bekannt. Eine davon hat sogar schon einen Kinotermin – und zwar der „Gran Turismo“-Film. Ab dem 11. August könnt ihr sehen, wie es der PlayStation-Spieler Jann Mardenborough zum professionellen Rennfahrer geschafft hat. Was ihr erwarten könnt, zeigt ein Sneak Peek aus dem Januar.

Auch zu „Ghost of Tsushima“ kommt ein Kinofilm. Als Regisseur ist niemand Geringeres als Chad Stahelski am Werk. Jedoch deutete der Mann hinter „John Wick“ Anfang des Jahres an: Der Streifen lässt noch eine ganze Weile auf sich warten.

Ein weiterer geplanter Film basiert auf „Days Gone“. Von Sony PlayStation wurde diese Adaption aber noch nicht bestätigt. Die dazu vorliegenden Details hat das Filmmagazin Deadline erfahren.

Auf einen weiteren „Uncharted“-Film könnt ihr euch ebenfalls einstellen. Hier ist zwar ebenfalls nichts bestätigt, doch nach dem Erfolg des ersten Teils ist ein Nachfolger so gut wie sicher. Schließlich sprach Sony von einem „neuen Hit-Film-Franchise„, nachdem zuvor die Erwartungen übertroffen wurden.

Im Hinblick auf Serien könnt ihr Umsetzungen von „God of War“ und „Horizon“ entgegenfiebern. Ersteres entsteht bei Prime Video, Letzteres bei Netflix. Des Weiteren kommt eine Serie zur „Twisted Metal“-IP, die wahrscheinlich auch auf der Konsole ihr Comeback feiern wird.

Zusätzlich führt Sony eine bestehende TV-Serie fort: „The Last of Us“ geht wegen des großen Erfolgs in die zweite Staffel. Der Start erfolgt voraussichtlich Ende 2024 oder Anfang 2025. Und damit noch nicht genug: Darüber hinaus ist mit mindestens einer weiteren Staffel zu rechnen.

Was PlayStation Productions sonst noch in Petto hat, werden wir mit der Zeit erfahren. Sobald etwas ans Licht kommt, lassen wir es euch natürlich schnellstmöglich wissen!

