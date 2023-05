Shadow Of The Colossus: Update behob offenbar die Textur-Probleme auf der PS5

Shadow Of The Colossus:

Vor zwei Wochen wurde die PlayStation 5 mit einem weiteren Firmware-Update versehen, Wie Nutzer herausfanden, wurden mit dem Update die Textur-Probleme behoben, mit denen das Remake von "Shadow Of The Colossus" zu kämpfen hatte, wenn es auf der PS5 gespielt wurde.

"Shadow Of The Colossus" erschien 2018 für die PlayStation 4.

Vor allem zum Launch der Konsole gehörte die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 zu den interessantesten Features, das es euch ermöglichte, nahezu alle PlayStation 4-Titel auf der neuen Sony-Konsole zu spielen.

Schnell stellte sich dabei heraus, dass das von Bluepoint Games entwickelte und 2018 veröffentlichte PS4-Remake zu „Shadow Of The Colossus“ mit kleineren technischen Problemen zu kämpfen hat. Diese traten im Bereich der Texturen auf und sorgten beim Spielen von „Shadow Of The Colossus“ auf der PS5 dafür, dass viele Texturen in einer zu niedrigen Auflösung angezeigt wurden.

Darüber hinaus wechselten die Texturen teilweise zwischen hoch und niedrig aufgelösten Versionen, was ein unschönes Textur-Flackern hervorrief, das sowohl im Cinematic- als auch im Performance-Modus auftreten konnte. Wie Nutzer berichten, soll eines der letzten PS5-Firmware-Updates für eine Lösung des Problems gesorgt haben.

Nutzer bestätigten Behebung des Problems

„Irgendwie haben die letzten Updates das Shadow of the Colossus-Remake auf der PS5 korrigiert. Vor diesen Firmware-Updates zeigte das Spiel überall die niedrig aufgelösten Texturen an und flackerte manchmal sogar zwischen den Texturen mit hoher und niedriger Auflösung. Dies geschah sowohl im Performance- als auch im Cinematic-Modus“, so ein Nutzer auf Reddit, dessen Angaben von weiteren Spielern bestätigt wurden.

Weiter führte er aus: „Aber jetzt ist das Problem komplett verschwunden. Alle Texturen werden korrekt angezeigt und es gibt auch dieses seltsame Texturflackern nicht mehr.“ Da die Behebung der fehlerhaften Texturen offenbar auf eines der letzten PS5-Firmware-Updates zurückzuführen ist, solltet ihr von keinen weiteren Änderungen ausgehen.

Nach wie vor basiert „Shadow Of The Colossus“ beim Spielen auf der PlayStation 5 auf der PlayStation 4 Pro-Version des Remakes und liefert euch zwei unterschiedliche Darstellungs-Modi. Im Cinematic-Modus könnt ihr das gefeierte Fantasy-Abenteuer in der nativen 1440p-Auflösung bei 30 Bildern die Sekunde spielen. Der Performance-Modus wiederum liefert eine Darstellung in 1080p und 60FPS.

Weitere Meldungen zum Thema:

Unbestätigten Berichten zufolge arbeiten die „Shadow Of The Colossus“- und „Demon’s Souls“-Macher von Bluepoint Games seit einer ganzen Weile an ihrem nächsten Projekt, das im Rahmen des großen PS5-Games-Showcase enthüllt werden soll.

Entsprechen aktuelle Gerüchte den Tatsachen, dann findet dieser im Laufe des Monats Mai statt.

Quelle: Reddit

Weitere Meldungen zu Shadow of the Colossus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren