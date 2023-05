Guerrilla Games: Sony-Studio feiert 20-jähriges Bestehen – so fing alles an

Im Jahr 2003 wurde Guerrilla Games geboren. Studio-Leiter Jan-Bart van Beek bezeichnet dieses Jahr als „eine interessante Zeit fürs Gaming.“ Drei Jahre vorher ist die beliebte PlayStation 2 auf den Markt gekommen – mit ganzen sechs GFLOPS. Für die damalige Zeit war das eine technische Wucht, durch die beeindruckende Spielerlebnisse möglich waren.

Als Lost Boys Games gegründet

Eigentlich wurde das Studio im Jahr 2000 unter dem Namen Lost Boys Games gegründet. Zuerst arbeiteten die Entwickler an Spielen für den Game Boy Color. Als das Studio dann drei Jahre später in den Besitz von Media Republic wanderte, startete die Entwicklung eines immersiven 3D-Spiels: „Shellshock: Nam ’67“. Es kam 2004 für PS2, Xbox One und PC heraus.

Den großen Sprung machte das noch junge Studio im gleichen Jahr mit „Killzone“. Unerwartet erlangte Guerrilla Games internationale Bekanntheit, indem es einen gelungenen Ego-Shooter für Sony entwickelte. Infolgedessen übernahm der PlayStation-Hersteller den talentierten Entwickler, womit „eine Zeit des Wachstums“ begann.

Hierbei experimentierte Guerrilla beispielsweise mit den Move-Controllern und brachte einen Handheld-Ableger heraus. Gemeint ist „Killzone Liberation“, das 2006 für die PSP veröffentlicht wurde.

Relativ kurze Zeit setzten sich die Mitarbeiter an einen Nachfolger zu „Killzone“. Damit wurde die „Qualitätsmesslatte“ höher gelegt. 2009 kam der zweite Hauptteil dann auf die PS3.

Nach Killzone: Shadow Fall kam die Wende

Über die Jahre sind noch weitere Ableger der beliebten Shooter-Reihe erschienen. Nachdem „Killzone: Shadow Fall“ als Launch-Titel für die PS4 herauskam, war der „Wendepunkt“ erreicht. Nach fast zehn Jahren wollte das Team also etwas Neues erschaffen.

Somit begann Guerrilla Games, die „Horizon“-Reihe zu erfinden. Wie alles anfing, erklärte van Beek folgendermaßen: „Horizon selbst entstand aus der visuellen Idee dieser primitiven Stämme, die in einer üppigen, von großen Maschinen beherrschten Landschaft ums Überleben kämpfen, lange nach dem Zusammenbruch unserer heutigen Zivilisation. Und wir wollten einen ikonischen Protagonisten, der einer Franchise würdig ist.“

Auf der E3 2015 war es dann so weit: Der damalige Studio-Chef Hermen Hulst präsentierte der Öffentlichkeit den Enthüllungstrailer. Vorher war das Team besorgt, ob das Konzept „Höhlenmenschen gegen Roboter-Dinosaurier“ vielleicht zu albern sei. Hulst meinte daraufhin: „Nun, zu spät, um sich darüber Gedanken zu machen!“

Glücklicherweise war das Feedback der Zuschauer überaus positiv. Und tatsächlich kam „Horizon Zero Dawn“ so gut an, dass fünf Jahre später ein Nachfolger entstand. Zusätzlich brachte das Studio noch ein Spin-Off für PS VR2 sowie zwei DLCs in den Handel.

Weitere Meldungen zu Guerrilla:

Wie erfolgreich das „Horizon“-Franchise heute ist, verdeutlichen die aktuellen Verkaufszahlen. Darüber berichteten wir heute in einem separaten Artikel.

Quelle: PS Blog

Weitere Meldungen zu Guerrilla Games.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren