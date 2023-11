Netflix: Grand Theft Auto stärkt Gaming-Pläne – GTA-Trilogy erweitert den Katalog

Update: Die Gerüchte haben sich bestätigt. „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ wird am 14. Dezember 2023 in den Netflix-Abo-Service aufgenommen und kann von Mitgliedern im App Store, auf Google Play und in der mobilen Netflix-App genutzt werden.

Die Sammlung kam im November 2021 für PC und Konsolen auf den Markt und umfasst „Grand Theft Auto 3“, „Grand Theft Auto: Vice City“ und „Grand Theft Auto: San Andreas“.

Vorregistrierungen sind nachfolgend möglich:

App Store

Google Play

BIG NEWS: GTA III, Vice City, and San Andreas from the Grand Theft Auto Series are coming to Netflix Games for mobile on December 14! pic.twitter.com/qe9DGOHXyO — Netflix (@netflix) November 29, 2023

Meldung vom 17. Oktober 2023: Während Unternehmen wie Microsoft und Ubisoft eine Netflixisierung des Gamingmarktes vorantreiben, geht der Streaming-Gigant den entgegengesetzten Weg und breitet sich in der Gamingbranche aus. Schon mehr als 50 Mobilspiele wurden von Netflix zum Download bereitgestellt. Und es scheint, dass die Pläne weitaus größere Dimensionen einnehmen.

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge versucht Netflix anscheinend, “Grand Theft Auto” in irgendeiner Form auf die eigene Plattform zu bringen. Laut der Publikation habe das Streaming-Unternehmen „Pläne besprochen“, über einen Lizenzvertrag mit dem Publisher Take-Two Interactive nicht näher genannte “GTA”-Games anzubieten.

Netflix plant Spiele-Streaming für TV und PCs

Um welche Art von „GTA“-Games es sich beim angestrebten Vertrag handelt, lässt der Bericht weitgehend offen. Allerdings scheint es sich hierbei nicht um das mit Spannung erwartete “Grand Theft Auto 6” zu handeln.

Jeder Ableger von “GTA”, der in absehbarer Zeit auf Netflix landen würde, wäre aus heutiger Sicht eher ein Mobilspiel, da das aktuelle Angebot über deren Mobile-App gespielt wird – zunächst mit einem mäßigen Erfolg: Apptopia schätzte zuletzt, dass weniger als ein Prozent der Netflix-Abonnenten die inbegriffenen Spiele regelmäßig starten.

Allerdings möchte Netflix früher oder später ebenfalls Spiele anbieten, die via Streaming sowohl auf dem Fernseher als auch auf einem PC und dergleichen nutzbar sind.

Schon im August wurde der eigene Cloud-Gaming-Service in eine begrenzte Beta-Phase gebracht. Er unterstützt zwei Spiele, den Erstanbieter-Titel “Oxenfree” von Night School Studio, das 2021 von Netflix übernommen wurde, und das Arcade-Spiel “Mining Adventure” von Molehew.

“Diese begrenzte Beta-Phase dient dazu, unsere Spiele-Streaming-Technologie und den Controller zu testen und die Erfahrung der Mitglieder im Laufe der Zeit zu verbessern”, so Netflix zum Start der Betaphase.

“Games on TV” soll auf den Geräten erster Partner unterstützt werden, darunter Amazon Fire TV, Chromecast, LG TVs, Nvidia Shield TV, Roku-Geräte und -TVs, Samsung Smart TVs und Walmart ONN. Weitere Geräte werden folgen, so Netflix.

Milliardenbetrag für Vorstoß in die Spielebranche

Einem Analysten zufolge, der mit dem Wall Street Journal gesprochen hat, liegt das Investitionsvolumen von Netflix in Spiele bereits bei 1 Milliarde Dollar. Und die vergangenen Monate machten deutlich, dass das Unternehmen darauf abzielt, erfahrene Führungspersonen einzustellen, um die Entwicklung von hochwertigen AAA-Games voranzutreiben.

Zum Team gehören bereits der Creative Director und “Halo”-Veteran Joseph Staten, der Microsoft im März verlassen hat, und Art Director Raf Grassetti, der zuvor die gleiche Position beim “God of War”-Entwickler Santa Monica Studio innehatte. Auch Chacko Sonny, einst für “Overwatch” verantwortlich, ist dabei.

Doch was bedeutet das für die Gespräche mit Take-Two? Während ein eigenständiger Titel durchaus im Bereich des Möglichen ist, könnte es zunächst auf frühere Veröffentlichungen wie beispielsweise “Grand Theft Auto San Andreas” hinauslaufen, die womöglich ein Teil des Mobile-Angebotes von Netflix werden. Ob tatsächlich “GTA 6” ein Teil der Gespräche war, und zu welchen Ergebnissen sie letztendlich führen werden, bleibt abzuwarten.

