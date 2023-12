Detroit Become Human: Quantic Dream enthüllt neue Verkaufszahl

Detroit Become Human:

“Detroit: Become Human” erfreut sich bei Kunden weiterhin großer Beliebtheit. Auch Jahre nach dem Launch steigen die Verkaufszahlen kontinuierlich.

Das 2018 veröffentlichte “Detroit: Become Human” findet nach wie vor reichlich Abnehmer. Darauf verweist der Entwickler Quantic Dream in einem Tweet, der die neuste Verkaufszahl enthält.

“Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir sind stolz darauf, bekanntgeben zu können, dass die Community von Detroit: Become Human seit Anfang 2023 um 1 Million gewachsen ist“, heißt es darin.

Quantic Dream feiert mehr als 9 Millionen Verkäufe

Mit diesem Zuwachs kommt “Detroit: Become Human” seit dem Launch auf insgesamt neun Millionen Verkäufe. Der vorherige Meilenstein von acht Millionen verkauften Exemplaren wurde im Januar 2023 angekündigt.

Gefeiert wird der neue Meilenstein mit einer Social-Media-Grafik.

Anzumerken ist, dass die anfänglichen Verkäufe in der Regel den größten Wert haben. Im PlayStation Store sank der Preis in den vergangenen Jahren auf bis zu 11,99 Euro.

Unabhängig davon ist der fortlaufende Absatz ein großer Erfolg für das französische Studio, zumal der Titel in der Extra-Bibliothek von PlayStation Plus verweilt. Aus dem PlayStation Store kann ebenfalls eine Demo von “Detroit: Become Human” geladen werden. Und auch für den PC ist der Titel seit 2019 erhältlich.

Das zunächst exklusiv für die PS4 veröffentlichte “Detroit: Become Human” kam damals auf einen Metascore von 78. Basierend auf einem User-Score von 8.8 waren die Spieler deutlich zufriedener. Das spiegelt sich auch im PlayStation Store wider, wo das Quantic Dream-Werk nach mehr als 100.000 Bewertungen einen Score von 4,69/5 erreicht.

Ermittlungen und schwierige Entscheidungen sind gleichermaßen ein Teil von „Detroit: Become Human“.

So geht es bei Quantic Dream weiter

Während die erhältlichen Spiele des Unternehmens weiterhin gefragt sind, arbeitet Quantic Dream am nächsten Projekt “Star Wars Eclipse”.

Allzu bald sollten Spieler nicht mit dem Titel rechnen. Berichten zufolge ist mit einer Veröffentlichung erst im Jahr 2026 oder 2027 zu rechnen.

Das Studio gab kürzlich bekannt, dass das Spiel in der aktiven Entwicklung ist, bezeichnete den Fortschritt allerdings recht knapp als „köchelnd“.

Zum Thema – Star Wars Eclipse: Spiel soll kein Game Over haben – „Jeder kann sterben“

Gegründet wurde Quantic Dream im Jahr 1997. Es folgten neben “Detroit: Become Human” Spiele wie “The Nomad Soul” (1999) , “Fahrenheit” (2005) , das vielbeachtete “Heavy Rain” (2010) und “Beyond: Two Souls” (2013).

