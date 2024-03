PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Obwohl Ostern vor der Tür steht, gab es in dieser Woche einige neue Nachrichten aus der Gaming-Welt. So beschäftigen uns noch immer Kündigungen in der Branche, in dieser Woche etwa bei Gearbox sowie Certain Affinity.

Allerdings gab es auch interessante Neuigkeiten zu Spielen. So berichtete etwa Kotaku über eine mögliche Verzögerung von Rockstars „GTA 6“. Capcom hat wiederrum kurz nach dem Release von „Dragon’s Dogma 2“ eine Umfrage für die Fans gestartet. Darin wird gefragt, wie viel Geld die Spieler für einen DLC oder ein mögliches Add-on ausgeben würden. Ein bekannter Leaker befeuerte außerdem erneut die Gerüchte um ein „Spyro 4“.

Auch die Redaktion nutzt das kommende lange Wochenende

Sven schaut sich an diesem Osterwochenende die geschlossene Beta von „Synduality Echo of Ada“ an, die am 28. März begonnen hat. Bei dem Spiel von Game Studio und Bandai Namco handelt es sich um einen PvPvE-Extraction-Shooter, bei dem die Nutzer gegeneinander und gegen xenomorphe Kreaturen namens „Enders“ antreten müssen. Wenn noch Zeit bleibt, spielt Sven die Demo von „Stellar Blade“ an, die nun bereitsteht.

Dennis wird das Wochenende in „Diablo 4“ nutzen, um einen weiteren Charakter auf Level 100 zu hieven. Dabei hilft das XP-Event „Segen der Mutter“, das am 26. März begonnen hat. Außerdem wird er noch einmal bei „No Man’s Sky“ reinschauen, das mit „Orbital“ gerade erst ein neues Update erhalten hat.

Micha wird auch bei „Diablo 4“ vorbeischauen, obwohl die Betas gar nicht gefallen haben. Der Schmacht nach „Diablo“-Action ist jedoch stark und das Spiel ist seit Kurzem Teil des Game Passes, so dass sich ein weiterer Blick lohnen könnte. Sollte „Diablo 4“ jedoch nicht überzeugen, wird wieder zu Larians „Baldur’s Gate 3“ gegriffen.

Nutzt ihr das lange Wochenende ebenfalls zum ausgiebigen Zocken? Welche Spieler stehen bei euch an?

