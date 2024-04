Star Wars Outlaws: Weltpremiere – offizieller Story-Trailer kommt nächste Woche

Endlich dürft ihr einen neuen Blick auf "Star Wars Outlaws" werfen. Ubisoft kündigte für nächste Woche den offiziellen Story-Trailer für das Open-World-Adventure an.

In dieser Woche kündigte Ubisoft nicht nur eine neue Forward-Ausgabe an: Eine weitere Bekanntgabe folgte am heutigen Freitag und dreht sich um „Star Wars: Outlaws“.

Der französische Videospiel-Publisher verkündete: Am kommenden Dienstag um 18 Uhr nach deutscher Zeit erscheint der offizielle Story-Trailer zum Sci-Fi-Schurken-Abenteuer.

Die Premiere ist bereits auf YouTube eingerichtet. Falls ihr rechtzeitig informiert werden möchtet, könnt ihr hier auf „Benachrichtigung erhalten“ klicken.

Anscheinend geht der Trailer 2 Minuten und 46 Sekunden lang. Darauf weist in den Kommentaren PlayStation Game Size hin.

Veröffentlichung rückt näher

Bis zum Release dürfte jedenfalls nicht mehr viel Zeit vergehen. Darauf deuteten zuletzt zwei Alterseinstufungen hin – eine in Australien, die andere in Südkorea.

Von offizieller Seite heißt es: Die Veröffentlichung findet im Jahr 2024 statt. Möglicherweise verrät der Trailer den genauen Erscheinungstermin. Falls nicht, sollte es spätestens im Juni auf dem Forward-Event so weit sein.

Die Gameplay-Enthüllung fand bereits auf der letzten Forward-Show im Juni 2023 statt. Vom Gezeigten waren die meisten Zuschauer durchaus überzeugt. Ob das Open-World-Adventure auch hinsichtlich der Handlung punkten kann, erfahrt ihr in vier Tagen.

„Star Wars Outlaws“ befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC in Entwicklung. Was für Editionen angeboten werden, ist noch unbekannt. Somit könnt ihr im Moment auch noch nicht vorbestellen.

Ihr spielt hier keinen Jedi-Ritter und auch keinen Sith-Lord. Stattdessen rückt die Schurkin Kay Vess in den Mittelpunkt. Bewaffnet mit einem Blaster zieht sie durch verschiedene Welten des „Star Wars“-Universums, darunter das altbekannte Tatooine.

