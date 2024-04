Kingdom Come Deliverance: Enthüllung des Nachfolgers steht wohl unmittelbar bevor

Kingdom Come Deliverance:

In der nächsten Woche werden die tschechischen Warhorse Studios ihr neues Projekt vorstellen. Den Angaben mehrerer Quellen zufolge dürfen wir uns auf den Nachfolger zum Rollenspiel "Kingdom Come: Deliverance" freuen.

Bereits im Jahr 2020 gaben die Verantwortlichen des tschechischen Entwicklerstudios Warhorse bekannt, dass intern die Arbeiten an einem neuen Projekt anliefen.

Nachdem bislang unklar war, woran Warhorse im Detail arbeitet, kündigte das Studio nun an, in den nächsten Tagen für Klarheit sorgen zu wollen. Aus einer aktuellen Ankündigung von Warhorse geht hervor, dass das nächste Projekt des Studios am kommenden Donnerstag, den 18. April um 20 Uhr unserer Zeit enthüllt wird.

Während Warhorse bezüglich seines neuen Titels nicht näher ins Detail ging, möchten diverse Industrie-Insider und Magazine bereits mehr wissen.

Geht Kingdom Come: Deliverance in die nächste Runde?

So berichten mehrere Quellen, dass es sich beim nächsten großen Titel der Warhorse Studios um einen Nachfolger zum Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance“ handeln wird. Der für seine korrekten PlayStation Plus-Leaks bekannte Insider billbil-kun kommentierte die bevorstehende Ankündigung beispielsweise folgendermaßen: „Ich hatte nicht damit gerechnet, das so früh zu sehen. Kingdom Come Deliverance 2 ist da!!!“

Der gut vernetzte Industrie-Insider Tom Henderson befeuerte die Gerüchte um den Nachfolger mit den folgenden Worten: „Das ist übrigens kein Wunschdenken – es ist Kingdom 2“. Die Kollegen von Gematsu wollen ebenfalls erfahren haben, dass wir es bei der nahenden Ankündigung mit „Kingdom Come Deliverance 2“ zu tun haben.

Darüber hinaus berichtet das Magazin unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen, dass die Dreharbeiten für ein Werbevideo vor einigen Wochen in Kutna Hora in der Tschechischen Republik stattfanden.

Ein Rollenspiel mit einem realistischen Ansatz

„Kingdom Come: Deliverance“ erschien ursprünglich im Februar 2018 für den PC, die PS4 und die Xbox One. Spielerisch haben wir es hier mit einem RPG zu tun, bei dem die Entwickler der Warhorse Studios bewusst einen realistischen Ansatz verfolgten und sich so von typischen Fantasy-Rollenspielen wie „The Witcher“ oder „The Elder Scrolls“ abhoben.

Unser Weg führte in das Königreich Böhmen des Jahres 1403, das von einem böhmisch-ungarischen Thronstreit erschüttert wird. In dieser konfliktreichen Epoche schlüpfen wir in die Rolle des unscheinbaren Heinrich.

Er ist der Sohn eines Schmieds, dessen friedliches Leben ein jähes Ende nimmt, als Söldner sein Dorf niederbrennen. Als einer der wenigen Überlebenden macht sich Heinrich daran, die Schuldigen für dieses Massaker zur Rechenschaft zu ziehen.

Zu den Besonderheiten von „Kingdom Come: Deliverance“ gehörte die Tatsache, dass es sich bei Heinrich nicht um einen typischen Helden, sondern stattdessen um einen ganz normalen Bürger handelte, der die Grundlagen des Kampfes und weitere Fähigkeiten zunächst erlernen musste.

Bis Anfang 2024 verkaufte sich „Kingdom Come: Deliverance“ mehr als sechs Millionen Mal.

Weitere Meldungen zu Kingdom Come: Deliverance.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren