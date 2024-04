Silent Hill 2 Remake: Hauptcharakter offenbar überarbeitet – Community ist begeistert

Schon kurz nach der Veröffentlichung des ersten Trailers zum Remake von "Silent Hill 2" kritisierte die Community mitunter die Darstellung des Protagonisten James Sunderland. Wie ein aktuelles Update auf Steam-DB andeutet, nahmen sich die Entwickler von Bloober Team der Kritik an.

Im Oktober 2022 kündigten Konami und das polnische Entwicklerstudio Bloober Team („Layers of Fear“) die Arbeiten am Remake von „Silent Hill 2“ offiziell an.

Auch wenn sich der Großteil der Spielerschaft über die Rückkehr des legendären Horror-Klassikers freute, kam der erste Trailer zum Remake nicht ganz ohne Kritik davon. Insbesondere an der Darstellung des Protagonisten James Sunderland störten sich die Spielerinnen und Spieler. Der Hauptkritikpunkt: Im Remake unterscheide sich James optisch zu sehr von seinem Original aus dem Jahr 2001.

Eine Kritik, die allem Anschein nach auch die Entwickler von Bloober Team vernommen haben. So deutet ein aktuelles Update zum Remake von „Silent Hill 2“ auf Steam an, dass das Studio am optischen Erscheinungsbild des Hauptcharakter noch einmal Hand anlegte.

Überarbeitetes Design begeistert die Community

Entdeckt wurden die Anpassungen von den Spielerinnen und Spielern selbst. In den Datenbanken von Steam tauschten die Entwickler das Symbol des „Silent Hill 2 Remakes“ aus und enthüllten so möglicherweise den neuen Look von James Sunderland. Wie ein Blick auf den Schnappschuss verdeutlicht, kommt dieser dem ursprünglichen Design von 2001 deutlich näher als die Version des Protagonisten, die wir im ersten Trailer zu Gesicht bekamen.

Anzumerken ist, dass das Bild bislang nur als Teil des besagten Steam-Updates beziehungsweise auf Steam-DB zu finden ist. In der öffentlichen Produktbeschreibung des „Silent Hill 2“-Remakes ist weiterhin die James Sunderland-Version aus dem 2022 veröffentlichten Trailer zu Horror-Neuauflage zu sehen.

Das überarbeitete Design von James Sunderland sorgt für positives Feedback.

Dies ändert allerdings nichts an der Begeisterung der Community, die das offenbar überarbeitete Design des „Silent Hill 2“-Protagonisten auf Plattformen wie Reddit mitunter überschwänglich lobte. „Sieht wirklich gut aus“, so ein Nutzer. „Der dunkle, tiefe Schatten/die Schattierung unter seinen Augen ist jetzt perfekt und nicht zu hell. Auch die Haarfarbe haben sie korrigiert.“

Ein anderer Spieler äußerte sich wie folgt: „Ich mag ihn jetzt mehr. Wir müssen es noch auf einem Video und mit anderen Gesichtsausdrücken sehen. Aber das ist definitiv eine Verbesserung. Das alte Remake-Gesicht war schrecklich. Ich bin so froh, dass sie auf das Feedback gehört haben.“

Enthüllung des Releasetermins im Mai?

Konami und die Entwickler von Bloober Team äußerten sich zur möglichen Überarbeitung von James Sunderland noch nicht. Möglicherweise sorgen die beiden Unternehmen im nächsten Monat für Klarheit. Zuletzt hielt sich nämlich hartnäckig das Gerücht, dass wir uns im Mai auf einen großen PS5 Games Showcase freuen dürfen.

Zu den Titeln, die uns auf dem Showcase präsentiert werden, gehört den unbestätigten Berichten zufolge das Remake von „Silent Hill 2“. Neben einem neuen Trailer und ersten handfesten Gameplayszenen könnte auf dem PS5 Games Showcase im Mai auch der finale Termin des Remakes enthüllt werden.

Klar ist bisher nur, dass das Remake von „Silent Hill 2“ im Laufe des Jahres 2024 für die PS5 und den PC erscheint.

Quelle: IGN

