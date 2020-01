PS5 & Xbox Series X: Kein zu großer Grafiksprung zu erwarten, sagt ein Entwickler

Während Sony und Microsoft die Enthüllung der PlayStation 5 und Xbox Series X vorbereiten, fragt sich die Community weiter, was sie erwarten können.

Laut einer Umfrage erwarten die Spieler von der neuen Konsolen-Generation vor allem eine bessere Grafik und kürzere Ladezeiten. Zumindest was die Grafik anbelangt, so sollten die Spieler allerdings keine Wunder erwarten, meint der Designer und Programmierer von „Sword of the Necromancer“ Víctor Pedreno.

Kein großer Grafiksprung zu erwarten

Pedreno erklärte im Gespräch mit Gamingbolt, dass es im Vergleich zu den aktuellen Plattformen PS4 und Xbox One wohl keinen großen Grafikspung geben wird. Zwar ist durchaus eine bessere Grafik zu erwarten, doch diese ist laut dem Entwickler nicht auf die reine Mehrleistung zurückzuführen, sondern auf andere Design-Entscheidungen.

„Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Sprünge in der Grafik nicht so auffällig sein werden wie beispielsweise bei den Sprüngen von PS1 zu PS2 oder PS2 zu PS3. Es gibt noch viel Raum für Verbesserungen, aber das muss vom Design her kommen und nicht nur von der reinen PS-Leistung“.

Gaming-Fans sollten von den Konsolen der nächsten Generation demnach also nicht zu viel erwarten, wenn es um die Grafik geht. Es wird wohl zwar durchaus eine Verbesserung zu sehen sein, aber ein echter Sprung wie bei früheren Generation, scheint wohl auszubleiben.

Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X sollen Ende 2020 in den Handel kommen. Die genauen Termine für die Markteinführungen sind allerdings noch nicht bekannt. Auch die genauen Termine für die Enthüllung der neuen Plattformen sind noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge könnte die PS5 am 5. Februar 2020 vorgestellt werden.

