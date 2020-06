The Last of Us Part 2: Statement zu DLC und Multiplayer – Erfolgszahl aus Japan

Spieler, die sich erfolgreich durch "The Last of Us Part 2" gearbeitet haben, dürften sich die Frage stellen, ob die Handlung mit einem DLC erweitert wird. Der Creative Director Neil Druckmann äußerte sich zu diesem Thema. Auch traf eine Verkaufszahl aus Japan ein.

Schon seit einer Woche ist "The Last of Us Part 2" erhältlich.

Seit einer Woche verweilt „The Last of Us Part 2“ auf dem Markt. Die Handlung wurde in den vergangenen Tagen kontrovers diskutiert. Letztendlich scheinen die meisten Spieler begeistert zu sein, was die Frage nach weiteren Inhalten aufkommen ließ. Wird es für „The Last of Us Part 2“ beispielsweise Download-Content in Form einer Story-Erweiterung geben?

Diese Frage bekam Neil Druckmann in einem Podcast gestellt. Die Antwort fiel recht knapp, jedoch eindeutig aus. „Nein, es gibt keine Pläne für DLC“, so der Creative Director klar und deutlich.

Multiplayer-Erweiterung geplant?

Doch wie steht es um eine Multiplayer-Erweiterung? Mit dem Factions-Modus, der in vergangene Spiele von Naughty Dog einfloss, konnte das Unternehmen in diesem Bereich durchaus Erfahrungen sammeln. Doch im Fall von „The Last of Us Part 2“ müsst ihr möglicherweise darauf verzichten.

Die Antwort von Druckmann kann auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert werden. „Ich weiß noch, wie wir früher Multiplayer-Spiele gemacht haben“, so das kurze Statement.

Die Vergangenheitsform könnte darauf hindeuten, dass Naughty Dog keine Mehrspieler-Titel mehr machen möchte. Da sich dem Creative Director keine weiteren Worte entlocken ließen, ist ein solcher Modus zumindest in der Theorie nicht ausgeschlossen.



Wie im ersten Teil geht es in „The Last of Us Part 2“ nicht gerade friedlich zur Sache.

Großere Erfolg in Japan

Kein Fragezeichen steht hinter dem Erfolg von „The Last of Us Part 2“. Wir berichteten bereits, dass der Titel in Großbritannien und Deutschland den Spitzenplatz der Charts übernehmen konnte. Doch auch in Japan läuft es hervorragend.

Insgesamt verkaufte sich das Spiel in Japan in der Einführungswoche ganze 178.696 Mal, was angesichts der Größe des Marktes recht beeindruckend ist. Tatsächlich lief es für „The Last of Us Part 2“ in Japan so gut, dass der Titel dort zu Sonys erfolgreichstem First-Party-Launch wurde – zumindest in Bezug auf die Verkaufszahlen der gesamten PS4-Generation in der Einführungswoche.

Lediglich „Death Stranding“ konnte besser abschneiden. Allerdings ist Kojima Productions nicht im Besitz von Sony. Nachfolgend seht ihr einen Vergleich:

Fantastic debut in Japan for The Last of Us Part II. The game sold 178,696 units opening week. Other major PS4 exclusives comparison TLOU Part II – 178,696

Bloodborne – 150,245

Spider-Man – 132,520

Uncharted 4 – 124,028

Days Gone – 114,319

Horizon – 109,739

God of War – 50,257 pic.twitter.com/5j60ZAxkGP — Benji-Sales (@BenjiSales) June 25, 2020

