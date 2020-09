Deathloop & Ghostwire Tokyo: Microsoft bezieht Stellung zu den PS5-Exklusiv-Deals

"Ghostwire: Toyko" erscheint zeitexklusiv für die PS5.

Die aktuelle Woche begann mit einem wahren Paukenschlag, der unter den Spielern noch über Wochen für Gesprächsstoff sorgen dürfte.

So kündigte Microsoft die Übernahme des US-Publishers Bethesda Softworks an – inklusive aller Marken und Entwicklerstudios des Unternehmens. Der Preis der Übernahme wird auf 7,5 Milliarden US-Dollar beziffert. Zukünftigen PlayStation 5-Besitzern dürfte sich aufgrund der aktuellen Entwicklung sicherlich die Frage stellen, in wie weit sich die aktuelle Entwicklung auf die in der vergangenen Woche angekündigte PS5-Zeitexklusivität von „Deathloop“ und „GhostWire: Tokyo“ auswirken wird.

Ausgewählte Titel könnten für die PS5 erscheinen

Diesbezüglich sorgte mit Phil Spencer niemand geringeres als das Oberhaupt der Xbox-Sparte für Klarheit. Wie Spencer im Interview mit Bloomberg versicherte, wird Microsoft bereits abgeschlossene Deals respektieren und keine Schritte unternehmen, um diese in irgendeiner Form anzufechten. Somit werden „Deathloop“ und „GhostWire: Tokyo“ auf den Konsolen wie vor ein paar Tagen angekündigt zeitexklusiv für die PlayStation 5 erscheinen.

Die Zeitexklusivität der beiden besagten Titel beläuft sich auf eine Dauer von einem Jahr. Somit werden die Xbox Series X-Versionen von „Deathloop“ und „GhostWire: Tokyo“ nicht vor 2022 erscheinen. Wie Spencer zudem ausführte, könnten ausgewählte Titel von Bethesda Softworks weiterhin für die PlayStation 5 erscheinen. Konkrete Namen nannte er allerdings nicht.

Während die Xbox Series X und die Xbox Series S am 10. November 2020 in Europa erscheinen, wird die PlayStation 5 hierzulande ab dem 19. November 2020 erhältlich sein.

