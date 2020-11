PS5: Verzicht auf Logos kann ab dem zweiten Start eines Spiels die Ladezeiten reduzieren

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Während wir uns noch ein paar Tage gedulden müssen, dürfen die nordamerikanischen und japanischen Spieler aktuell ihre ersten Stunden mit der PlayStation 5 verbringen.

Aktuellen Berichten zufolge kommt die neue Konsole mit einem Feature daher, das von Sony Interactive Entertainment im Vorfeld nicht kommuniziert wurde. Im Detail haben wir es hier mit der Möglichkeit zu tun, ab dem zweiten Start eines Spiels auf die Logos der Publisher und Entwickler zu verzichten, die uns auf den aktuellen Konsolen noch bei jedem Spielstart ins Haus stehen. Auf diesem Wege lassen sich die Ladezeiten der PS5-Spiele weiter verkürzen.

Dies berichtete zunächst der „Dark Souls“-Modder Lance McDonald. In einem entsprechenden Tweet heißt es: „Eine Funktion, die ich auf der PS5 noch nicht gesehen habe. Wenn Sie zum ersten Mal ein Spiel spielen, werden Sie Opening- Logos wie ‚PlayStation Studios‘ und dergleichen wie bei jedem Spiel sehen. Diese sehen Sie jedoch nur einmal. Beenden Sie das Spiel danach und starten Sie es neu. Es wird nie wieder angezeigt (auch wenn Sie Ihren Spielstand löschen).“

Zum Thema: PS5: DualSense-Mikrofon muss manuell deaktiviert werden

Allem Anschein nach haben wir es hier jedoch nicht mit einer Funktion zu tun, die von der PlayStation 5 standardmäßig verwendet wird. Stattdessen muss das Feature wohl von den Entwicklern manuell aktiviert werden. Während McDonald den Logo-Skip für das Remake von „Demon’s Souls“ bestätigte, fanden die Kollegen der Gamepro heraus, dass dieses Feature auch von „Spider-Man Miles Morales“ unterstützt wird. Bei „Astro’s Playroom“ hingegen werden die Logos auch nach einem erneuten Start des Spiels weiter angezeigt.

Somit bleibt abzuwarten, wie viele Spiele im Endeffekt Gebrauch von dieser Funktion machen werden. Die PlayStation 5 wird am 19. November 2020 in Europa erscheinen und in zwei Versionen angeboten. Neben dem Standard-Modell, das für 499,99 Euro ins Rennen geschickt wird, wartet die Digital-Edition. Diese kann für 399,99 Euro erworben werden und wird ohne ein optisches Laufwerk ausgeliefert.

A feature I haven’t seen mentioned on PS5. When you first play a game, youll see opening logos like „PlayStation Studios“ and such like with any game. However you only see these once. After that, quit and restart the game and they never appear again (Even if you delete your save)

— Lance McDonald (@manfightdragon) November 11, 2020