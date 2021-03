Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy veröffentlicht – Mit PS Plus-Schnäppchenpreis

Die "Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy" gibt euch ab sofort die Möglichkeit, zum Pauschalpreis die drei Prequel-Spiele der Lara Croft-Serie in Angriff zu nehmen. Und bis April fällt der zu zahlende Betrag für PS Plus-User sehr gering aus.

Holt euch die drei neusten Spiele in einem Paket.

Square Enix hat mit der „Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy“ ein weiteres Sammelpaket veröffentlicht. Die Kollektion umfasst alle Inhalte aus den Definitive Editions der zuletzt veröffentlichten Prequels. Zu den Spielen zählen:

Tomb Raider: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Der Preis kann sich durchaus sehen lassen, zumindest dann, wenn ihr ein PlayStation Plus-Mitglied seid. Während der Standardpreis der „Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy“ bei 49,99 Euro liegt, was angesichts der vielen Sales, an denen die Einzelspiele teilnehmen, kein wirkliches Schnäppchen ist, müssen PS Plus-Mitglieder momentan nur 19,99 Euro bezahlen. Das Angebot ist bis zum 2. April 2021 gültig. Nachfolgend haben wir den Produkteintrag verlinkt:

PlayStation Store: Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy ab 19,99 Euro

Die neue Sammlung gibt euch die Möglichkeit, zusammen mit Lara Croft die abgelegene Insel Yamatai vor der Küste Japans zu erkunden, die unerbittliche sibirische Tundra zu überleben und dort das Geheimnis der Unsterblichkeit zu enthüllen und in den Bergen von Peru ein unheilvolles Artefakt zu entdecken. In den drei Spielen entwickelt sich die Protagonistin zur erfahrenen Abenteuerin.

„Diese Trilogie umfasst alle Inhalte der drei Definitive Editions und bietet massig Stunden an Spielspaß – erkunde atemberaubende Gebiete, löse knifflige Rätsel und erlebe spannende Kämpfe, durch die Lara zu der Heldin wird, die wir heute kennen“, so Square Enix in der offiziellen Beschreibung.

Mehr zu Tomb Raider:

Auch in der Filmindustrie ist „Tomb Raider“ weiterhin ein großes Thema. Ein neuer Kinostreifen befindet sich in Arbeit. Erst kürzlich wurde bekannt, dass MGM Misha Green als Drehbuchautorin und Regisseurin verpflichten konnte. Und auch an einer Netflix-Serie wird gefeilt. Die Ankündigung erfolgte im vergangenen Januar.

Update: Square Enix hat den Launch-Trailer nachgereicht:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy