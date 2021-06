Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Neue Gameplay-Details enthüllt

Das jüngst angekündigte Action-RPG "Spirit of Paradise Final Fantasy Origin" legt einen großen Fokus auf seine Kämpfe. Zum Kampfsystem des neuesten Werks von Team Ninja ("Nioh") wurden nun neue Details vorgestellt.

"Stranger of Paradise Final Fantasy Origin" soll unter anderem für PS4 und PS5 erscheinen.

Nachdem es zuletzt immer wieder vereinzelte Gerüchte gegeben hatte, kündigten Square Enix, Koei Tecmo und Team Ninja gestern Abend offiziell „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ an. Hierbei handelt es sich um ein neues Spin-off zur erfolgreichen JRPG-Reihe, das einen größeren Schwerpunkt auf die Kämpfe legen soll. Das japanische Fachmagazin Famitsu hat nun neue Gameplay-Details zum kommenden Action-RPG enthüllt.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Bietet einzigartige Skills und ein Job-System

Genauer drehen sich diese neuen Informationen vor allem um das Kampfsystem, das die „Ninja Gaiden“-Macher von Team Ninja für ihr neues Werk erdachten. Im Bericht wird beispielsweise erwähnt, dass Protagonist Jack „einzigartige Fähigkeiten“ nutzen können soll, um sich auf seiner Mission, Chaos zu vernichten, zu stärken. Wichtig seien hierbei insbesondere seine Kräfte „Soul Burst“ und „Light Bringer“.

Wenn es Jack gelingt, einen Feinde zu „brechen“, kann er „Soul Burst“ aktivieren, um seinen Gegner so in einen Kristall zu verwandeln und anschließend zu zerschlagen. Diese Fähigkeit war bereits im Ankündigungs-Trailer zu sehen. Als Belohnung kann der Hauptcharakter so eine geringe Menge MP regenerieren.

Bei „Light Bringer“ scheint es sich indes um eine offensivere Fähigkeit zu handeln, denn Jack kann diese einsetzen, um sich selbst zu stärken. Dies verbraucht allerdings MP. Die Verwendung von „Light Bringer“ soll es jedoch einfacher machen, Gegner in Kristalle zu verwandeln. Wenn sich Spieler geschickt anstellen, soll Jack sowohl „Light Bringer“ als auch „Soul Burst“ nahezu permanent in den Kämpfen einsetzen können.

Zum Thema: Stranger of Paradise – Final Fantasy Origin: Demo startet mit Problemen – Lösung in Arbeit

Darüber hinaus wurde ein Job-System angesprochen. Spieler sollen die Möglichkeit haben, verschiedene Jobs auszuwählen. Abhängig vom gewählten Job sollen unterschiedliche Waffen ausgerüstet werden können, was wiederum Auswirkungen auf den Angriffsstil von Jack haben soll. Erwähnt wurden des Weiteren Mini-Bosse, die erscheinen können, während Jack und seine Freunde die Levels erkunden.

„Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ erscheint 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC. Ein genauer Releasetermin ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Freut ihr euch bereits auf „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin