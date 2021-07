State of Play: Die gestern vorgestellten Spiele in der Übersicht

Gestern wurde eine neue Folge von Sonys State of Play ausgestrahlt. Welche Spiele dort vorgestellt wurden, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Insgesamt zehn Spiele wurden auf der State of Play behandelt.

Auf der neuesten State of Play-Episode von Sony wurden wie gewohnt Trailer und Gameplay-Szenen zu mehreren Spielen aus verschiedensten Genres. präsentiert. Im Mittelpunkt stand hier der Zeitschleifen-Shooter „Deathloop“, der am Ende der Show umfangreiches Gameplay erhalten hat. Davor bekamen wir ausgewählte Indie-Titel und Third-Party-Spiele zu sehen.

Mit diesem Artikel verschaffen wir euch eine Übersicht zu allen Spiele-Präsentationen des gestrigen Abends.

Primär wurde das Event dazu genutzt, den neuen Ego-Shooter von den Arkane Studios zu bewerben. Nach mehreren Gameplay-Videos in der Vergangenheit durften wir uns dieses Mal neun Minuten Gameplay am Stück ansehen. Dabei ging der Spieler in klassischer Stealth-Manier vor und schlich sich in der Dunkelheit durch ein Schnee-Areal.

Ein wenig überraschend wurde ein neuer Trailer zur erweiterten Fassung von Hideo Kojimas „Death Stranding“ gezeigt. Darin wurde der Release-Termin verraten und die inhaltlichen Neuerungen erwähnt. Ihr könnt euch schon einmal auf neue Missionen, weitere Gegenstände und die Zusatzinhalte der PC-Fassung freuen. Dazu gehören ein exklusiver Skin, neue Hologramme, sechs Bonus-Missionen aus „Cyberpunk 2077“ und dazu passend der kybernetische Arm von Johnny Silverhand.

In der Zwischenzeit haben wir erfahren, dass zusätzlich ein besonders schwerer Modus eingeführt wird.

Zum Kung-Fu-Spiel durften wir ebenfalls neues Gameplay bewundern. Leider mussten die Verantwortlichen einräumen, dass mehr Entwicklungszeit benötigt wird und der Titel deshalb erst Anfang 2022 erscheinen wird.

Im Gameplay-Trailer zum „Yakuza“-Spin-Off wurden die sogenannten Investigativ-Techniken vorgestellt. Damit sollen die Spielmechaniken auf ein neues Level gebracht werden.

In der Präsentation des Anime-Abenteuers „Demon Slayer“ gab es PS5-Gameplay zu sehen. Dabei wurde die Singleplayer-Kampagne in Angriff genommen. Dort spielt ihr die Handlung der gleichnamigen Serie nach.

Das kooperative Wikinger-Rollenspiel „Tribes of Midgard“ kommt Ende des Monats in den Handel. Auf dem Sony-Event wurde bestätigt, dass die Spieler sich auf langfristigen Support einstellen können. Zudem wurde die erste Season angekündigt, die zahlreiche Gegenstände und neue Inhalte mit sich bringen wird.

Mit „Hunter’s Arena Legends“ steht der erste PS Plus-Titel fest, den sich die Abonnenten im August herunterladen können. Es handelt sich um ein Battle Royale-Spiel, in dem 30 Kämpfer gegeneinander antreten. Zu den unterstützten Plattformen gehören die PS5, PS4 und der PC. Genauere Informationen zum Gameplay erhaltet ihr hier.

Dieser Titel lässt sich dem Metroidvania-Genre zuordnen. Neben weiteren Gameplay-Szenen wurde der Erscheinungstermin enthüllt. In der Rolle eines Kaninchens kämpft ihr euch durch eine retrofuturistische Welt. Das Spiel wurde auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelt.

Das VR-Abenteuer aus dem Jahr 2018 erhält eine Fortsetzung. Im Spiel sollen die Ereignisse des ersten Ablegers fortgesetzt werden. Auch dieses Mal müsst ihr schwierige Rätsel lösen und euch gefährlichen Kreaturen stellen. Jede Aktion von euch soll das Spielgeschehen beeinflussen.

Arcadegeddon

Von diesem Arcade-Shooter gibt es jetzt auf der PS5 eine Early Access-Version. In ständig wechselnden Schauplätzen kämpft ihr gegen eine Gegnerhorde nach der anderen.

Möglicherweise veranstaltet Sony im Laufe des Sommers ein deutlich größeres Event, auf dem Blockbuster-Titel wie „God of War: Ragnarok“ vorgestellt werden könnten. Dabei soll es sich um die altbekannte PlayStation Experience (PSX) handeln. Sobald uns dazu offizielle informationen erreichen, werden wir euch umgehend darüber informieren.

