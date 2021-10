Uwe Bassendowski: PlayStation-Deutschland-Chef verstorben

Aufgrund seiner überschaubaren Auftritte, Statements und Interviews zählte Uwe Bassendowski nicht zu den bekanntesten Top-Managern des Sony-Konzerns. Doch als langjähriger Managing Director von Sony Interactive Entertainment im deutschsprachigen Raum war er hierzulande federführend bei der Einführung mehrerer Konsolengenerationen. Im Alter von 60 Jahren ist er nun überraschend gestorben.

Stellungnahme von Sony Interactive Entertainment

„Wir sind zutiefst bestürzt über die Nachricht, dass ein geliebtes Mitglied unserer PlayStation-Familie, Uwe Bassendowski, MD DACH & VP of Central & Eastern Europe, leider von uns gegangen ist. Für diejenigen unter uns, die das Glück hatten, Uwe zu kennen, ist sein Verlust tiefgreifend. Wir werden ihn sehr vermissen. Unsere Gebete und unser aufrichtiges Beileid gelten seiner gesamten Familie. Wir schätzen jede Unterstützung in dieser schwierigen Zeit“, so Sony Interactive Entertainment gegenüber Gamesmarkt.

Bassendowski heuerte bereits im Mai 1999 als Sales Director bei PlayStation Deutschland an und begleitete in dieser Position die Einführung der PlayStation 2. Seit 2005 leitete er die deutsche Niederlassung von Sony Computer Entertainment Deutschland, heute Sony Interactive Entertainment Deutschland. In diesem Zeitraum kamen die Konsolen PlayStation 3 (2006), PlayStation 4 (2013) und PlayStation 5 (2020) auf den Markt.

Zusammen mit dem Sony PlayStation-Chef Jim Ryan und dem Executive Vice President Simon Rutter bildete Bassendowski die Geschäftsführung der Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH, die ihren Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt/Main hat. Die Niederlassung, die für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig ist, beschäftigt laut Gameswirtschaft rund 90 Mitarbeiter und konnte in der jüngeren Vergangenheit einen Umsatz von rund 430 Millionen Euro erwirtschaften.

