Saturn: 3 Spiele für 49 Euro – PS5, PS4 und mehr

Mit pauschal 49 Euro seid ihr dabei.

Saturn hat eine neue Rabattaktion gestartet, die euch günstiger in den Besitz ausgesuchter Spiele kommen lässt. Besonders am Sale ist: Egal welche Spiele ihr aus den Bestandteilen der Aktion in den Warenkorb packt, am Ende müsst ihr für alle drei Titel zusammen nur 49 Euro bezahlen.

Auf eine bestimmte Plattform werdet ihr nicht beschränkt, auch wenn die PS4- und PS5-Angebote für die meisten PLAY3-Leser die höhere Anziehungskraft haben dürften. Aber auch Spiele für die Xbox-Konsolen, die Switch und den PC sind dabei

Zur Aktion: 3 für 49 Euro

So funktioniert die Aktion: Ihr wählt aus der Aktionsauswahl drei Spiele, packt sie in den Warenkorb und am Ende wird der Betrag automatisch auf 49 Euro reduziert.

Um ein paar Beispiele zu nennen: Im Fall der PS5-Spiele sind unter anderem Games wie „Watch Dogs Legion“, „DiRT 5“, „Metro Exodus“, „Marvels Avengers“ und „Observer System Redux“ dabei. PS4-Spieler können Titel wie „The Witcher 3“, „Doom Eternal“, „Red Dead Redemption“ und unzählige weitere Games in den Warenkorb packen und für den anfangs genannten Rabattpreis erwerben.

Die Rechnung ist recht simpel: Bei einem Pauschalpreis von 49 Euro bezahlt ihr für jeden Titel rechnerisch nur knapp über 16 Euro. Auch wenn es sich bei den Spielen der Aktion in der Regel nicht um die neusten Games handelt, könnte der Preis den einen oder anderen Spieler dazu bewegen, ein Highlight nachzuholen.

Angebote im PlayStation Store

Falls ihr lieber auf digitale Spiele zurückgreift: Am vergangenen Mittwoch ging im PlayStation Store ein umfangreicher Sale an den Start, der euch zahlreiche Spiele günstiger erwerben lässt. Am Wochenende wurden die Angebote erweitert und auch die PS Plus-Spiele für Oktober stehen nach wie vor zum „Gratis-Download“ bereit.

Mehr zum Thema PlayStation:

Und da wir gerade beim PlayStation Store sind: Dort wurde ein neues Feature freigeschaltet, das euch neue Spiele schneller entdecken lassen soll.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Saturn