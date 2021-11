PS5: Sony-Statement zum ersten Geburtstag – 25 First-Party-Spiele in Arbeit

Die PS5 feiert heute den ersten Geburtstag. In diesem Sinne richtet sich Sonys Jim Ryan mit einigen Worten und Zahlen an die Community und verspricht einen schnellstmöglichen Nachschub.

Europäische Spieler mussten sich zwar eine Woche länger gedulden. Doch in den Vereinigten Staaten und in weiteren Regionen kam die PS5 am 12. November 2020 in den Handel, was bedeutet, dass die New-Gen-Konsole von Sony heute ihren ersten Geburtstag feiert. Passend dazu hat der Konsolenhersteller auf dem offiziellen PlayStation Blog ein paar Statistiken veröffentlicht. Zugleich richtete sich Jim Ryan, Präsident & CEO von Sony Interactive Entertainment, mit einigen Worten an die Community.

In seinem Statement spricht Ryan über ein ereignisreiches Jahr, in dem etliche Spiele wie „Ratchet & Clank: Rift Apart“, „Returnal“ und „Deathloop“ veröffentlicht wurden und sich weitere Studios der PlayStation-Familie anschlossen. So schnappte sich Sony Entwickler wie Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque und Nixxes.

PSVR 2.0, God of War und mehr

Ebenfalls wurde das VR-System der nächsten Generation vorgestellt – zumindest im Ansatz. Im März konnte ein erster Blick. Wann PSVR 2.0 auf den Markt kommen wird, ist noch immer unklar. Parallel dazu befinden sich weitere Spiele in der Pipeline, darunter „God of War Ragnarok“,“ Gran Turismo 7″ und „Horizon Forbidden West“, die allesamt von den PlayStation Studios stammen.

„Ein arbeitsreiches Jahr, und wir haben gerade erst mit der PS5 begonnen“, so Ryan. „Die einfallsreichen Spieleentwickler und Publishing-Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, haben mehr als 360 Spiele für PS5 veröffentlicht. Außerdem befinden sich bei den PlayStation Studios derzeit mehr als 25 Spiele für die PS5 in der Entwicklung.“

Dem Blogeintrag lässt sich ebenfalls entnehmen, dass PS5-Spieler im ersten Jahr der Konsole zusammen auf mehr als 4,6 Milliarden Spielstunden kommen. Zudem wurden mehr als 26 Millionen Stunden an Inhalten übertragen. Da sich alle Angaben lediglich auf den Zeitraum bis zum 30. September 2021 beziehen, dürften in der Zwischenzeit „ein paar“ Stunden hinzugekommen sein.

Zu den meistgespielten PS5-Spiele im ersten Jahr der PS5 gehören:

Fortnite

Call of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21

NBA 2K21

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

MLB The Show 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Demon’s Souls

NBA 2K22

Der größte Konsolenlaunch der Geschichte

„Ihr habt die PS5 zur größten Konsoleneinführung der Geschichte gemacht. Und ich kann euch gar nicht genug für eure Unterstützung und euren Einsatz im vergangenen Jahr danken“, so Ryan weiter.

Gleichzeitig möchte sich das SIE-Oberhaupt bei den Mitgliedern der Community für ihre Geduld bedanken. Das Unternehmen verzeichnet nach wie vor eine „historische Nachfrage nach der PS5“ und ist sich im Klaren darüber, dass die Lieferengpässe für viele Kunden „eine Quelle der Frustration sind“. Ryan möchte euch versichern, dass Sony alles in der Macht stehende unternimmt, um so viele Einheiten wie möglich auszuliefern.

