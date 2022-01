NFT & Crypto: GameStop möchte eigenen Marktplatz etablieren

Groß war die Aufregung, als Ubisoft mit Quartz vor einigen Wochen den Vorstoß in das Crypto-Gaming bekanntgab. Aber es ist längst nicht das einzige Unternehmen der Branche, das sich mit dem NFT-Thema auseinandersetzt. Unter andrem sind Square Enix und Konami dabei.

Gleiches gilt für GameStop, wie einem Bericht des Wall Street Journals (via Kotaku) zu entnehmen ist. Den Angaben zufolge hat GameStop 20 neue Mitarbeiter eingestellt, um einen neuen Marktplatz zu entwickeln, auf dem NFTs und In-Game-Gegenstände gehandelt werden können. Es wäre eine direkte Konkurrenz zu OpenSea, das momentan mit 13,3 Milliarden Dollar bewertet wird.

Marktplatz soll bis Ende 2022 eröffnet werden

Es heißt, dass GameStop den Shop bis Ende 2022 eröffnen und dort allerlei Items verkaufen möchte. Doch die Pläne gehen offenbar noch weiter. GameStop plant den Berichten zufolge ebenfalls eine Partnerschaft mit zwei Kryptowährungsunternehmen, um leichter in der Kryptowelt integrieren zu können, statt als Außenseiter eher ein Nischendasein zu führen. Die langfristige Roadmap sehe sogar mehr als zwölf weitere Partnerschaftspläne mit Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe vor.

Es gibt noch mehr Unternehmen, die Interesse an NFTs bekundet haben, darunter Epic Games. Es war eine Reaktion auf die Entscheidung von Valve, alle Spiele mit NFTs von Steam zu verbannen.

Konami rief wiederum vor einigen Tagen die Konami Memorial-Aktion ins Leben gerufen, die mit einer Reihe von NFT-Auktionen zu „Castlevania“ beginnt. Damit soll das 35-jährige Jubiläum der Reihe gefeiert werden. Dass die Items der Aktion über NFTs angeboten werden, stößt so einigen Spielern sauer auf.

SEGA wartet das Feedback der Spieler ab

Das NFT-Thema hat durchaus das Potential, die Gemüter zu erhitzen. Reaktionen auf die Ankündigungen von Ubisoft und GSC Game World zeigten, dass viele Spieler alles andere als begeistert sind. Im Fall von „Stalker 2: Heart of Chernobyl“ wurde recht schnell ein Rückzug angekündigt. Doch andere Unternehmen reagieren nicht überstürzt. SEGA zum Beispiel möchte erst den Markt beobachten und schauen, wie die Spieler längerfristig auf NFTs reagieren.

So heißt es in einer aktuellen Q&A des Unternehmens: „In Bezug auf NFT möchten wir verschiedene Experimente ausprobieren. Und wir haben bereits viele verschiedene Studien und Überlegungen angestellt, aber in Bezug auf P2E ist derzeit noch nichts entschieden. Es gab bereits viele Ankündigungen dazu, auch in Übersee. Aber es gibt Nutzer, die derzeit negativ reagieren.“

SEGA möchte die Dinge sorgfältig abwägen und schauen, wie die negativen Elemente abgemildert werden können und was von den Nutzern akzeptiert wird. „Dann werden wir weiter darüber nachdenken, ob dies zu unserer Mission ‚Constantly Creating, Forever Captivating‘ führt. Aber wenn es als einfache Geldmacherei wahrgenommen wird, würden wir gerne die Entscheidung treffen, nicht weiterzumachen.

