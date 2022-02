Haven Studios: Erstes Projekt auch für PC – Entwickler lernen von Mark Cerny

Mit fünf Mitbegründern und etwa 20 ehemaligen Stadia-Angestellten gründete Jade Raymond im vergangenen Jahr ihr eigenes Entwicklerstudio. Im neuen Interview mit der französischen Tageszeitung Le Devoir teilte sie ein paar interessante Details zu ihrer Tätigkeit mit.

Wie wir heute schon berichtet haben, zeichnet sich das erste Studio-Projekt durch eine „beständige und sich entwickelnde Online-Umgebung“ aus. Nachdem bislang die Rede von einem exklusiven PS5-Spiel war, ist in dem Gespräch auch vom PC als Plattform die Rede. „Inklusion und Fürsorge“ sollen damit gefördert werden. In den vorherigen Monaten erfuhren wir bereits, dass es sich wohl um ein Live-Service-Spiel mit nutzergenerierten Inhalten handelt.

Mitarbeiter-Anzahl hat sich verdreifacht

Jeder Spieleentwickler mit fundierten Kenntnissen ist bei den Haven Studios herzlichst willkommen. Seit der Gründung im März 2021 hat sich die Anzahl der Mitarbeiter bereits verdreifacht. In den kommenden Monaten wird das Studio weiter wachsen. Um als attraktiver Arbeitgebe wahrgenommen zu werden, erhält jeder Mitarbeiter Anteile am Unternehmen. „Jeder ist ein Eigentümer und kann an der Zukunft von Haven teilhaben“, erklärt Raymond.

Auch die vergangenen Übernahmen von Microsoft werden im Interview angesprochen. Es wird angedeutet, dass Sonys Gegenschlag anders aussehen könnte, als es viele erwarten. Anstatt mehrerer Akquisitionen könnte die PlayStation-Sparte sich darauf konzentrieren, „die technische Überlegenheit der eigenen Plattform zu demonstrieren“.

Haven Studios soll dabei eine Rolle spielen, da eine Zusammenarbeit mit Sonys Systemarchitekt Mark Cerny bevorsteht. Es geht dabei darum, die Entwickler des Studios mit technischem Know-How auszurüsten, um die Leistung der PlayStation 5 bestens ausnutzen zu können.

Co-Founder Paola Jouyaux teilt dazu mit: „Wir werden die Möglichkeit haben, mit Leuten bei Sony zusammenzuarbeiten, die in ihrem Bereich zu den besten der Welt gehören. Das wird es uns ermöglichen, Spiele von höchster Qualität zu entwickeln.“

Gegen Ende des Interviews betont Raymond, dass sie aus ihrer Zeit bei Google Stadia gelernt habe. Sie träumt davon, ein großes, aber unabhängiges Studio aufzubauen. Gegebenenfalls werde man sich aber anpassen, wenn es die Umstände in der Branche erfordern. Das Erlebnis für den Spieler soll stets im Vordergrund stehen.

