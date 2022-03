PS Plus April 2022: „Gratis-Games“ für PS4 und PS5 geleakt

PS Plus April 2022:

Ein Leak verrät, welche Spiele PlayStation-Plus-Abonnenten im April auf die PS4 oder PS5 laden können. Die Freischaltung der angekündigten Games erfolgt in der kommenden Woche.

Sony wird morgen die PS Plus-Spiele für April 2022 ankündigen. Allerdings kam es zuvor zum obligatorischen Leak, der einmal mehr auf Dealabs geteilt wurde. Da diese Angaben in den vergangenen Monaten stets ins Schwarze trafen, könnte der heutige Leak ebenfalls einer Ankündigung gleichkommen.

Einmal mehr erwarten euch demnach drei Games, die ihr abhängig von der Kompatibilität auf der PS5 und PS4 spielen könnt. Sofern sich der Leak bestätigt, werden im April 2022 demnach die Spiele „Hood: Outlaws & Legends“, „Slay the Spire“ und „Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated“ freigeschaltet.

PS Plus im April 2022

Nachfolgend sind die Spiele aufgelistet, die euch mutmaßlich im kommenden Monat erwarten:

Hood: Outlaws & Legends (PS4, PS5)

Veröffentlicht im Mai 2021

Metascore: 63

User-Score: 6.3

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Slay the Spire (PS4)

Veröffentlicht im Mai 2019

Metascore: 88

User-Score: 7.0

Regulärer Preis: 24,99

Produkteintrag im PlayStation Store

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated (PS4)

Veröffentlicht um Juni 2020

Metascore: 68

User-Score: 8.9

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Eine Woche lang müsst ihr allerdings noch warten, bis ihr die PS Plus-Spiele für April 2021 herunterladen könnt. Denn freigeschaltet werden sie erst am kommenden Dienstag. Es ist wie gewohnt der erste Dienstag des neuen Monats. Im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr sollten die neuen Gratis-Games am 29. März 2022 im PlayStation Store auftauchen.

PlayStation Plus bietet weitere Vorteile

In der Zwischenzeit könnt ihr weiterhin die PS Plus-Spiele laden, die Sony für den laufenden März freigeschaltet hat. Welche Games dabei sind,. Mit der Freischaltung der April-Spiele in der kommenden Woche verschwinden sie aus dem Angebot. Sobald sie allerdings in eurer Bibliothek verweilen, können sie dauerhaft gespielt werden, solange eure PS Plus-Mitgliedschaft aktiv ist.

Eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft beschert euch nicht nur Spiele, die ihr ohne Zusatzkosten auf die PS4 oder PS5 laden könnt. Hinzukommen weitere Vorteile.

So ermöglicht PS Plus einen Zugriff auf die Online-Features von PS4- und PS5-Titeln. Exklusive Demos, Betas, zusätzliche Inhalte und Rabatte runden neben dem Cloud-Speicher für Spieldaten das Angebot ab. Bezahlen müsst ihr dafür rund 60 Euro pro Jahr.

Gerüchten zufolge wird PlayStation Plus in absehbarer Zeit umgebaut und um weitere Features erweitert. Demnach soll ein dreistufiger Aboplan etabliert werden, der in der kostspieligsten Version auch den Zugriff auf das Streaming ermöglicht. Offiziell angekündigt wurde davon bislang nichts.

