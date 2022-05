Final Fantasy X: Blitzball ist jetzt Teil des offiziellen Star-Wars-Kanons

Blitzball ist wohl eines der umstrittensten Minigames der „Final Fantasy“-Reihe. Die Spieler von „Final Fantasy X“ lieben oder hassen es. Ein Fan, der anscheinend nicht genug von dem Ballspiel bekommen kann, ist der Autor Mike Chen. Er hat den fiktiven Sport nun in einem neuen „Star Wars“-Buch erwähnt und ihn so zu einem Teil des offiziellen Star-Wars-Kanons gemacht.

Blitzball wird auch in der Galaxie weit, weit entfernt gespielt

Blitzball ist in „Final Fantasy X“ und „Final Fantasy X-2“ der beliebteste Sport in Spira. Dabei handelt es sich um eine Mischung verschiedener Ballsportarten. Zwei Mannschaften mit jeweils einem Torwart und fünf Feldspielern müssen dabei versuchen, einen Ball durch taktische Entscheidungen im gegnerischen Tor zu platzieren. Zu allem Überfluss wird Blitzball auch noch unter Wasser gespielt.

Auf Twitter hat der Autor Mike Chen kürzlich über sein Anfang Mai erschienenes Buch im „Star Wars“-Universum gesprochen. „Star Wars: Brotherhood“ beschäftigt sich mit den Charakteren Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker während der Klonkriege. Während der Geschichte wird auch Blitzball erwähnt, ein Spiel, das an einem lokalen See gespielt wird.

Wie Chen schreibt, ist das kein Versehen oder ein Zufall. „Blitzball ist im Grunde Unterwasserhockey, das als Minispiel in „Final Fantasy X“ gespielt wird. Als ehemaliger NHL-Schreiber habe ich Blitzball geliebt und stundenlang Ligen gewonnen“, so der Autor auf Twitter.

Blitzball ist jedoch nicht die einzige Anspielung, die sich in „Star Wars: Brotherhood“ finden lässt. Chen selbst nennt es ein „zwinker-und-du-wirst-es-verpassen-Easter-Egg“. In dem Buch wird kurz der Jedi Jaro Tapal erwähnt, der zusammen mit einem „rothaarigen Jüngling“ unterwegs ist. Dabei handelt es sich natürlich um Cal Kestis und seinen Meister. Kürzlich wurde „Star Wars Jedi Survivor“ angekündigt, in dem Cal Kestis wieder die Hauptrolle spielen wird. Der Nachfolger von „Star Wars Jedi Fallen Order“ soll 2023 erscheinen.

Quelle: GamesRadar, IGN

