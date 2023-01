PS Plus Extra und Premium: Neuzugänge für Januar 2023 angekündigt

Nachdem die Januar-Spiele für PS Plus Essential längst zum Download bereitstehen, folgte heute die Ankündigung der Zusatz-Games für PS Plus Extra und Premium.

Mehrere Spiele wurden von Sony beim Namen genannt und landen in der kommenden Woche in den jeweiligen Bibliotheken, darunter „Dragon Ball FighterZ“, „Just Cause 4: Reloaded“ oder auch „Erica „. Die Klassiker-Sammlung, auf die PS Plus-Spieler der Premium-Stufe zugreifen können, wird unter anderem um „Syphon Filter 3“ ergänzt. Nachfolgend könnt ihr euch die kompletten Listen anschauen:

PS Plus Extra und Premium im Januar 2023

PS Plus Extra und Premium:

Back 4 Blood | PS4, PS5

Dragon Ball FighterZ | PS4

Devil May Cry 5: Special Edition | PS5

Life is Strange: Before the Storm | PS4

Life is Strange | PS4

Sayonara Wild Hearts | PS4

Jett: The Far Shore | PS4, PS5

Just Cause 4: Reloaded | PS4, PS5

Omno | PS4

Erica | PS4

PlayStation Premium | Klassiker:

Syphon Filter 3 | PS1

Star Wars Demolition | PS1

Everybody’s Golf 2 | PS1

Sofort heruntergeladen werden können die PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium heute noch nicht. Vielmehr müssen sich Abonnenten bis zur kommenden Woche gedulden. Die Freischaltung erfolgt am Dienstag, dem 17. Januar 2023. In einer gesonderten Meldung werden wir darauf aufmerksam machen.

Spieler, die zunächst in die Spiele der Essential-Stufe hineinschnuppern möchten, erfahren in der nachfolgend verlinkten Meldung, in der die Januar-Neuzugänge dieser Stufe aufgeführt sind, weitere Details.

PlayStation Plus im Angebot

PlayStation Plus ist für Neukunden weiterhin im Angebot und kann bis zu 40 Prozent günstiger gekauft werden – zumindest bis zum 13. Januar 2023. Die Jahresmitgliedschaft von PS Plus Extra schlägt in diesem Zeitraum mit 59,99 statt 99,99 Euro zu Buche. Bei PS Plus Premium sind es 79,99 statt 119,99 Euro. Weitere Details zur Aktion halten wir in dieser Meldung bereit.

Eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft bietet unter anderem die Möglichkeit, auf der PS4 und PS5 die Online- und Multiplayer-Features von Spielen zu nutzen. Hinzu kommen 100 GB Cloudspeicher für Speicherdaten, zusätzliche Rabatte, exklusive Betas und Demos.

Umfangreicher ausgestattet sind die Stufen Extra und Premium. Zu den Vorteilen gehören eine Bibliothek mit Hunderten Games sowie für Abonnenten von PS Plus Premium die Klassikersammlung und der Zugriff auf Testfassungen und das Streaming. Weitere Details zu PS Plus sind auf der hier verlinkten Webseite von PlayStation aufgeführt.

