State of Play: Alle vorgestellten Spiele im Schnelldurchlauf – Suicide Squad und mehr

"Suicide Squad: Kill the Justice League", "Resident Evil 4", "Baldur's Gate 3" und mehr: Alle 15 Spiele der gestrigen "State of Play"-Ausgabe von Sony in der Übersicht.

Die erste State of Play des Jahres 2023 ist vorbei. Was Sony Interactive Entertainment alles vorgestellt hat, haben wir in diesem Artikel für euch aufgearbeitet. Falls euch ein Spiel besonders interessiert: Klickt auf den Titel, um weitere Informationen zu erhalten und den dazu gezeigten Trailer zu finden.

Im Vorhinein als Schwerpunkt angepriesen. Zu sehen gab es sechs Minuten Gameplay, in denen es actionreich zur Sache ging. Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang und Deadshot ballern sich hier zügellos durch die Straßen von Metropolis.

Danach gab es noch einen Einblick hinter die Kulissen, wo die Entwickler von Rocksteady über die Ausrichtung des Spiels sprachen. Geplant ist eine langfristige Unterstützung nach dem Launch, wobei ihr mit Charakteren, Missionen und Skins rechnen könnt. Crossplay wird geboten und um spielen zu können, müsst ihr online sein. Das gilt auch, wenn ihr alleine spielt.

Auch zur Neuauflage des wegweisenden Third-Person-Adventures gab es actiongeladenes Gameplay zu bestaunen. Zusätzlich kündigte Capcom eine Demoversion an, die zu einem noch unbekannten Termin für PS5 und PS4 herauskommt. Obendrauf bestätigte der Publisher den „The Mercenaries“-Modus, der allerdings erst später nachgereicht wird.

Das Fantasy-Rollenspiel kommt im Sommer auf die PS5 und den PC. Entgegen der Vermutungen hat Sony keinen Deal bezüglich einer zeitlichen Exklusivität abgesichert. Das stellte der Entwickler heute über Twitter klar. Ein Xbox-Release hängt also voll und ganz von den Larian Studios ab.

Eine potentielle Indie-Perle, die euch ein sonniges Inselparadies erkunden lässt. Mit dem 21. März dieses Jahres steht nun endlich der Veröffentlichungstermin fest. Ab diesem Tag ist das Spiel nicht nur zum Kauf erhältlich, sondern kann auch über PS Plus Extra heruntergeladen werden.

Auch Ankündigungen von neuen Spielen gab es. Eines davon lässt euch abermals mit den Ninja-Kämpfern aufeinander einprügeln. Irgendwann dieses Jahr soll der Release für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC erfolgen.

Wir haben erfahren, dass am 28. Februar die geschlossene Betaphase startet. Auch der Early-Access-Start ist bekannt: Im Mai dieses Jahres ist es so weit. Des Weiteren haben Digital Extremes und Airship Syndicate das Gameplay enthüllt.

Der Action-Puzzle-Platformer soll im Mai 2023 auf den Markt kommen. Damit ihr vorher hineinschnuppern könnt, hat THA Limited eine Demo freigeschaltet. Sowohl PS5- als auch PS4-Spieler können sie sich herunterladen.

Ein cinematisches Indie-Abenteuer, das euch als Dino-Mensch immer wieder Entscheidungen treffen lässt. So beeinflusst ihr die Geschichte, die sich um das Erwachsenwerden dreht. Die Veröffentlichung ist am 15. Juni 2023.

Capcom präsentierte einen neuen Trailer, der drei weitere Charaktere vorgestellt hat. Einer davon ist die blonde Kriegerin Cammy, die zur Fighting-Reihe zurückkehrt.

Destiny 2: Lightfall

Bevor am 28. Februar die nächste Download-Erweiterung für „Destiny 2“ erscheint, wollte Bungie euch noch einen weiteren Einblick geben. Zum Trailer geht’s hier.

Mit „The Foglands“, „Synapse“, „Green Hell VR“, „Journey to Foundation“ und „Before your Eyes“ zeigte Sony fünf Spiele für PS VR2.

Kommendes Plus-Lineup bekannt

Darüber hinaus kündigte Sony das März-Lineup für PlayStation Plus Essential und Extra an. Auf welche Spieler sich die Abonnenten im nächsten Monat freuen dürfen, erfahrt ihr in unserem neuesten Artikel zu PS Plus.

Nachdem auf First-Party-Produktionen gestern komplett verzichtet wurde, könnte es im Juni ein Spektakel geben: Den neuesten Informationen von Branchen-Insider Jeff Grubb veranstaltet Sony im E3-Monat einen umfangreichen Showcase, der die nächste Phase der Konsole einleitet.

