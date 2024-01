Forspoken: PS5-Rollenspiel ein Jahr alt geworden – kurzer Rückblick

Am 24. Januar 2023 ist „Forspoken“ für die PlayStation 5 und den PC erschienen. Es handelt sich um ein magisches Action-Rollenspiel, in dem ihr die junge New Yorkerin Frey spielt. Sie wird plötzlich in das mystische Land Athia befördert, das wegen einer finsteren Macht vor dem Untergang steht.

Presse und Spieler waren wenig begeistert

Das Game zählt jedoch nicht zu den Titeln, für die Xboxler die PS5-Fraktion beneiden: Nur auf 64 Punkte schaffte es das RPG, womit es zum durchschnittlichen Wertungsbereich zählt.

Zwar war das Kampfsystem durchaus gelungen, aber die mangelhafte Geschichte und die leere offene Welt gefielen den Testern überhaupt nicht. Auch die Protagonistin kam nicht besonders gut an, zudem fällt das Spielprinzip durch viele Wiederholungen negativ auf.

Noch deutlicher fielen die User-Wertungen aus. Gerade mal 3,9 von zehn Punkten haben die Spieler „Forspoken“ gegeben. Genauer beschrieben sind 60 Prozent der Nutzerstimmen negativ ausgefallen, nur 31 Prozent positiv.

Schwache Verkäufe laut Square Enix

Die niedrigen Wertungen spiegelten sich offenbar in den Verkäufen wieder. Zwei Monate später räumte Square Enix nämlich schwache Verkaufszahlen ein. Und tatsächlich scheint „Forspoken“ ein teurer Misserfolg zu sein. So meinte die Lead Writerin, dass die Entwicklung mehr als 100 Millionen US-Dollar gekostet haben soll.

Für Luminous Productions hatte der ausbleibende Erfolg Konsequenzen: Vier Monate nach dem Release verschmolz das Studio mit seiner Tochtergesellschaft Square Enix.

Immerhin haben sich die Entwickler die Mühe gemacht, später noch ein Content-Update zu veröffentlichen. Damit wurde ein neuer Schwierigkeitsgrad eingeführt und das Movement erweitert. Kurz danach erschien dann der „In Tanta We Trust“-DLC, der bei den Spielern relativ gut ankam.

Ein Jahr nach dem Release kostet „Forspoken“ im PS Store immer noch 79,99 Euro. Zwischendurch gab es allerdings schon Rabattaktionen. Wesentlich günstiger kriegt ihr das PS5-Rollenspiel auf Plattformen wie Amazon und eBay. Nicht einmal 20 Euro zahlt ihr für die physische Edition.

Die Dauer der PS5-Exklusivität beträgt übrigens zwei Jahre. Demnach dauert es noch ein Jahr, bis der Titel vielleicht auch für die Xbox-Konsolen erscheint. Damit könnte Square Enix die schwachen Verkäufe noch ein wenig pushen.

Heute vor einem Jahr ist #Forspoken erschienen! 🥳 Wer von euch hat schon die Platinum Trophäe? pic.twitter.com/YdVrkrf98X — SquareEnixDE (@SquareEnixDE) January 24, 2024

Weitere Meldungen zu Forspoken.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren