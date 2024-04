PS5: Release näher als gedacht? Kult-Titel kehrt in Form eines Remakes zurück – Gerücht

Ein paar Monate nach dem Release des „MediEvil“-Remakes (2019) erreichte uns erstmals das Gerücht, dass der zweite Teil ebenfalls in Form einer technisch aufpolierten Neuauflage zurückkehren könnte.

Auch wenn die verantwortlichen Entwickler von Other Ocean Interactive die Berichte seinerzeit dementierten, könnte das Studio in den letzten Jahren in der Tat an einem Remake zu „MediEvil 2“ gearbeitet haben. Dies berichtet der Playtester „Orangee“. „Orangee“ möchte in Erfahrung gebracht haben, dass Other Ocean Interactive seit 2021 am Comeback von „MediEvil 2“ arbeitet.

Des Weiteren gab „Orangee“ an, dass das besagte Remake früher als von vielen erwartet erscheinen wird. Laut den Informationen des Playtesters dürfen wir bereits im Mai 2024 mit dem Release von „MediEvil 2“ rechnen.

Ankündigung auf dem PS5 Games Showcase?

Sollten sich die Angaben von „Orangee“ bewahrheiten, dann könnten die Ankündigung und die umgehende Veröffentlichung des „MediEvil 2“-Remakes im Rahmen des PS5 Games Showcase erfolgen. Das Event findet unbestätigten Berichten zufolge im Mai statt und soll uns diverse Überraschungen bescheren.

Doch was spricht für die Glaubwürdigkeit von „Orangee“? In der Vergangenheit leakte der Playtester nicht nur die Existenz des „Gravity Rush 2“-Remasters für die PS5. Auch von den Plänen zu einem „Gravity Rush“-Film berichtete er vor der offiziellen Ankündigung durch Sony. Gut möglich also, dass „Orangee“ dieses Mal erneut richtig liegt.

Sony Interactive Entertainment und Other Ocean Interactive bezogen zu den Gerüchten um das mögliche Remake von „MediEvil 2“ noch keine Stellung.

Showcase mit Silent Hill 2 und mehr?

Während Sony Interactive Entertainment zu den Meldungen um den PS5 Games Showcase weiter schweigt, erreichten uns zuletzt weitere Gerüchte zu möglichen Ankündigungen. Laut dem als verlässliche Quelle geltenden Insider und Leaker „The Snitch“ dürfen wir uns zum einen auf die Ankündigung eines neuen „Astro Bot“-Projekts freuen.

Darüber hinaus deutete der Leaker auf eine Präsentation des „Silent Hill 2“-Remakes hin. Neben handfesten Gameplay-Szenen könnte der finale Releasetermin ein Bestandteil der Präsentation sein.

Ein weiterer Titel, der mit einer möglichen Enthüllung auf dem PS5 Games Showcase im Mai in Verbindung gebracht wurde, ist „Ghost of Tsushima 2“. Hier sorgte Anfang des Monats der Leaker „Silknight“ für die entsprechenden Schlagzeilen.

Bis eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment folgt, solltet ihr die Angaben vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genießen.

