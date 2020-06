The Last of Us Part 2: Day One Patch ergänzt neue Features wie Fotomodus und mehr

Auch für das kommende "The Last of Us: Part 2" wird zum Launch ein Day-One-Patch zur Verfügung stehen. Dieser behebt nicht nur einige Fehler, sondern bringt auch neue Features wie den Fotomodus und weitere Neuerungen mit sich.

Pünktlich zur Veröffentlichung des kommenden PS4-Highlights „The Last of Us Part II“ stellt Naughty Dog auch einen Day-One-Patch zur Verfügung. Tatsächlich steht das Update 1.01 bereits jetzt zur Verfügung, sodass Tester und möglicherweise auch andere frühe Käufer bereits in den Genuss einiger Verbesserungen und Ergänzungen kommen.

Neben einigen Fehlerbehebungen bringt der Day-One-Patch auch neue Features und Gameplay-Verbesserungen mit sich. Die Informationen stammen von GearNuke (via resetera).

Der rund 4 Gigabyte große Patch 1.01 für „The Last of Us: Part 2“ ergänzt unter anderem auch noch einen Fotomodus, eine Konzept-Art-Galerie und einen Modell-Betrachter. Außerdem werden die Zugänglichkeits-Optionen erweitert.

Nach dem Update wird der Titel mehr als 60 Einstellungsmöglichkeiten bieten, um die Zugänglichkeit zu verbessern, damit möglichst viele Menschen das Spiel genießen können. Es gibt diverse visuelle Hilfen, Audiohilfen, Anpassungsmöglichkeiten für die Steuerung und Navigation sowie Kampf-Einstellungen. Der Changelog verrät die Details.

The Last of Us: Part 2 – Patch 1.01

Neue Features: Fotomodus Konzept Art Galerie Mode-Betrachter

Allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Zusätzliche Zugänglichkeitsoptionen

Bis zur Veröffentlichung des finalen Spiels dauert es nicht mehr lange. „The Last of Us: Part 2“ erscheint offiziell am 19. Juni 2020 exklusiv für PS4. Das Review-Embargo wird eine Woche zuvor gelüftet. Erste Testberichte sind demnach ab dem 12. Juni 2020 zu erwarten. Eine passende Testübersicht findet ihr dann zeitnah auch hier auf der Seite.

Trotz eines umfassenden Story-Leaks ist das Ende des Spiels bisher noch nicht im Internet zu finden, bestätigte Naughty Dog. In aktuellen Videos zum Spiel erfahrt ihr mehr über die Spielwelt, die Story, das Gameplay und die Details. Außerdem wird in einem Trailer Ellie in den Fokus gestellt.

