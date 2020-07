PS5: Preis, Vorbestellungen und Termin Mitte Juli?

Der Preis der PS5 könnte in wenigen Tagen enthüllt werden.

Wir wissen, wie die PS5 aussieht. Bekannt ist, welche Hardware im Inneren werkelt. Doch wir wissen nicht, an welchem Tag die Next-Gen-Konsole erscheinen wird und welchen Geldbetrag die Interessenten investieren müssen, sofern sie in den Besitz der PlayStation 5 kommen möchten.

Dabei handelt es sich um offene Fragen, die vielleicht schon in Kürze beantwortet werden. Laut Roberto Serrano, der in der Vergangenheit mit einschlägigen Gerüchten zur PS5 auf sich aufmerksam machte, werden der Preis und der Termin am 13. Juli 2020 enthüllt. Zugleich sollen die Vorbestellungen starten.

Unbekannte Quellen

Auf die Frage, wer Roberto Serrano diese Informationen mitgeteilt habe, gab er zu verstehen: „Ich habe meine Quellen in der Unterhaltungsindustrie“. So richtig festnageln lassen möchte sich der vermeintliche Insider aber nicht. An das Ende seiner Aussage setzte er ein „TBC“. Es steht für „muss noch bestätigt werden“ und kommt in der Regel zum Einsatz, wenn etwas nicht sicher ist.

Ungewöhnlich wäre der baldige Start der PS5-Vorbestellungen zumindest nicht. Im Fall der PS4, die im November 2013 auf den Markt kam, nahmen die Händler schon deutlich früher Vorbestellungen an. Amazon startete damit im Mai 2013, allerdings mit einem Preis-Platzhalter. Der Preis wurde nach der offiziellen Ankündigung im Juni 2013 angepasst.

+++ PS5 vorbestellen: Produkteinträge für Konsole und Zubehör +++

Sollte die Angabe von Roberto Serrano stimmen, könnte die Enthüllung des Termins und des Preises im Rahmen eines Streams oder eines plötzlich auftauchenden Beitrags auf dem offiziellen PlayStation Blog erfolgen. Ein großangelegtes Event wurde bislang nicht angekündigt.

Sonys Enthüllung vor dem Microsoft-Event?

Gegen die Prognose spricht allerdings ein anderes Gerücht. Es sieht danach aus, dass Microsoft am 20. Juli 2020 ein großes Xbox Series X-Event veranstalten wird. Fraglich ist, ob Sony vor den Redmondern die Katze aus dem Sack lassen möchte. Analysten zufolge ist Microsoft bestrebt, auf den Preis der PS5 zu reagieren, um ihn möglichst zu unterbieten.

Zum Thema

Doch irgendwann muss einer der beiden großen Konsolenhersteller den ersten Schritt wagen. Sollten die PS5 und Xbox Series X im November auf den Markt kommen, bleiben für die Vorbestellungen und andere Vorbereitungen aktuell weniger als fünf Monate.

July 13 > #PS5 price, release date and pre-order TBC — Roberto Serrano‘ (@geronimo_73) July 1, 2020

