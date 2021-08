GTA 5: Rockstars Dauerbrenner generierte 2020 siebenstellige Umsätze pro Tag

"GTA 5" verbucht weiter kommerzielle Erfolge.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts wiesen die Verantwortlichen von Take-Two Interactive kürzlich darauf hin, dass „GTA 5“ mittlerweile mehr als 150 Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft wurde.

Ergänzend dazu wurde in einer Studie von NetBet auf den kommerziellen Erfolg von „GTA 5“ eingegangen – mit beeindruckenden Ergebnissen. Wie es heißt, generierte der Open-World-Dauerbrenner im Jahr 2020 Umsätze in Höhe von 911 Millionen US-Dollar. Verglichen mit dem Jahr 2019 entspricht dies einem Plus von 53,11 Prozent. Eine Entwicklung, die unter anderem auf die COVID-19-Pandemie und die Tatsache, dass die Spieler im Jahr 2020 gezwungenermaßen viel Zeit in den heimischen vier Wänden verbrachten, zurückzuführen sein dürfte.

GTA 5 erscheint für die neue Konsolen-Generation

Umgerechnet generierte „GTA 5“ im vergangenen Jahr Umsätze in Höhe von rund 2,5 Millionen US-Dollar pro Tag oder 1.733 US-Dollar pro Minute, so die Studie weiter. Wenig überraschend ist der Löwenanteil der Umsätze auf „GTA Online“ und den Absatz von Mikrotransaktionen beziehungsweise Ingame-Inhalten zurückzuführen. Da sich „GTA Online“ weiterhin großer Beliebtheit erfreut, ist das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange wohl noch lange nicht erreicht.

Zumal „GTA 5“ und somit auch „GTA Online“ im November dieses Jahres in einer überarbeiteten Fassung für die neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Zu den gebotenen Verbesserungen gehören grafische Optimierungen, neue Anpassungsmöglichkeiten für die Fahrzeuge sowie eine Darstellung in 4K und 60FPS.

„GTA 5“ erschien ursprünglich im Jahr 2013 für die Xbox 360 und die PlayStation 3. Später folgten zudem Umsetzungen für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One.

Quelle: TheGamer

