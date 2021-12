Horizon Forbidden West: PS5-Downloadgröße und Preload-Termin

In der Datenbank des PlayStation Networks konnten die Dateigröße der PS5-Version und der Preload-Termin ausfindig gemacht werden. Knapp 100 GB würden euch erwarten, wenn es dabei bleibt.

Nachdem am Nachmittag die voraussichtliche Datengröße von „Elden Ring“ ermittelt werden konnte, traf die Downloadgröße von „Horizon Forbidden West“ ein. Wie schon beim Spiel aus dem Hause From Software bezieht sie sich auf die PS5-Version.

Demnach erwartet euch mit dem kommenden Abenteuer von Guerrilla Games ein ziemlicher Brocken, der es auf eine Größe von immerhin 96,350 GB bringt. Hierbei ist zu beachten, dass eventuelle Day-One-Updates nicht berücksichtig wurden.

Was in einem Day-One-Patch enthalten sein wird, bleibt abzuwarten. Anzumerken ist allerdings, dass einige Spiele in der Datenbank größer angezeigt werden als bei der Veröffentlichung auf der Konsole, typischerweise zwischen 10 und 20 GB. Aber das bedeutet, dass es immer noch 70 GB oder mehr wären. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass „Horizon Forbidden West“ die 100 GB-Marke mit Updates überschreitet.

Preload eine Woche vor dem Launch

Ebenfalls wurde der Preload von „Horizon Forbidden West“ für den 11. Februar 2022 bestätigt, also eine Woche vor der eigentlichen Veröffentlichung des Spiels. Unabhängig davon, ob ihr das Abenteuer auf der PS4 oder PS5 spielen wollt, dürftet ihr damit genügend Zeit haben, die Daten auf die Konsole der Wahl zu laden.

„Horizon Forbidden West“ wird voraussichtlich am 18. Februar 2022 für PS4 und PS5 erscheinen und kann hier vorbestellt werden. Das Spiel ist einer von vielen kommenden PlayStation-exklusiven Titeln, die für beide Konsolengenerationen von Sony erscheinen werden. Weitere Games im Bunde sind „Gran Turismo 7“ und „God of War Ragnarok“, die ihr ebenfalls im kommenden Jahr auf der PS4 und PS5 erwarten könnt.

Guerrilla Games gab vor einigen Tagen einen neuen Trailer zu „Horizon Forbidden West“ heraus, der einen Blick auf die verschiedenen Maschinen des Spiels werfen lässt, gegen die Aloy antreten wird. Mehr zum Spiel ist wie gewohnt in unserer „Horizon Forbidden West“-Übersicht zu finden.

