Hideo Kojima: Arbeitet an einem Spiel, das jeder spielen möchte

Hideo Kojima möchte in diesem Jahr an mehreren neuen Produktionen arbeiten. Darunter befindet sich laut seiner Aussage ein „radikales Projekt“. Derart kryptische Aussagen sorgten schon vor der Ankündigung von „Death Stranding“ für eine Menge Spekulationen. Und es scheint, dass Kojima die Spannung auch bei den neuen Spielen aufrechthalten möchte.

Denn noch mehr Öl ins Feuer goss Kojima mit seinem kürzlichen Auftritt in der NHK Radio-Sondersendung „Wonderful World of Game Music“. In der Show sprach über seine aktuellen Projekte. Darunter soll sich ein „großer AAA-Titel“ befinden, von dem „jeder sagen wird, dass er ihn spielen will“. Kojima sprach auch darüber, dass er ein kleineres Projekt entwickeln möchte, das weder ein Open-World-Spiel noch ein Shooter ist.

Zugleich musste Kojima einräumen, dass das Spielentwicklungsstudio nicht genügend Personal hat und aufgrund der anhaltenden Pandemie Schwierigkeiten aufkamen, neue Entwickler aus dem Ausland zu rekrutieren. Aber nicht nur mit Videospielen möchte sich Hideo Kojima künftig beschäftigen. Das kürzlich eröffnete Studio Kojima Productions in Los Angeles arbeitet darüber hinaus an „Drama, Film und Anime“.

Hideo Kojima appeared on NHK Radio special ”Wonderful World of Game Music” and gave some details on what he is working on!

• AAA game title that everyone can enjoy!

• Wants to make a smaller project that is not a open world or shooter game.

• Also said KP is making an anime! pic.twitter.com/lc5aYwsuY7

— Genki ✨ (@Genki_JPN) January 6, 2022